Duy Beni 9. bölüm full izle | Star Tv Duy Beni 9. bölüm tek parça izle (yeni bölüm)

Duy Beni 9. bölüm full izle | Sevilen dizi Duy Beni, tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dizi kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaştı. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte yanıtı için Duy Beni 9. bölüm tek parça izle (yeni bölüm)

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinin 9. bölümü

İzleyici yorumları

Dizinin izleyicileri, adeta sıkı bir analiz yapıyor. Çoğunluk, dizinin bitmemesi gerektiği yönünde yorumlar yapıyor. Buyrun son bölüm yorumları...

- Asla bitmemesi gereken bir dizi

- Bu dizinin ömrü inşallah Arka Sokaklar kadar olur.

- Dünkü ekkan sahneleri çok güzeldi.

- Melisa gerçektende tedavi görmek zorunda çünkü istediği her şeyi kendisinin olmasını istiyor. Ve her şeyi parayla çozebileceğini düşünüyor, her kapıyı parayla açacağını düşünüyor.

Duy Beni hakkında

Yapım: Süreç Film

Yönetmen: Ali Balcı

Senaryo: Makbule Kosif

Duy Beni oyuncu kadrosu;

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız, Durul Bazan, Murat Daltaban