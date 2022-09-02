Fenerbahçe Ronaldo'yu mu transfer edecek? Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye mi gelecek? Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Futbolda transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala takımlar da kadrolarındaki eksikleri kapatmak için yıldız oyuncularla görüşmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin de bir süredir dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile görüştüğü iddia ediliyordu. Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran iddiada son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe kulübünden Cristiano Ronaldo iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Fenerbahçe Ronaldo'yu mu transfer edecek? Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye mi gelecek? Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Futbolda transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala takımlar da kadrolarındaki eksikleri kapatmak için yıldız oyuncularla görüşmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin de bir süredir dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile görüştüğü iddia ediliyordu. Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran iddiada son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe kulübünden Cristiano Ronaldo iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar gündeme gelen Cristiano Ronaldo transferi iddiası üzerine sosyal medyadan binlerce twit attı. Sarı lacivertli taraftarların bir numaralı gündem maddesi haline gelen Cristiano Ronaldo transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe bir süredir kadrosunu güçlendirme çalışamaları içindeydi. Fenerbahçe'nin son transfer hamlesi ise herkesi şaşırttı. Gelen iddialar ile taraftarlar oldukça sevindi.

Fenerbahçe Ronaldo'yu mu transfer edecek?

Ajansspor'dan gelen bir iddia herkesi şaşırttı. İddiya göre Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştığı belirtildi.Dünya basınında da geniş yer bulan bu iddia sonrası taraftarlar yerlerinde duramadı. Ancak Fenerbahçe kaynakları çıkan iddiaları yalanladı hatta iddiaların kulübü zayıflatmak amacıyla çıkartıldığını belirtti.

Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Fenerbahçe kaynakları Cristiano Ronaldo transferi iddialarına ilişkin şunları belirtti: “Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu' dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar.”

Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelir mi?

Real Madrid'den Manchester United'a transfer olan ancak istenileni veremeyen Cristiano Ronaldo'nun adı Avrupa'da pek çok kulüple birlikte anılıyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Ronalda bir kulüp ile anlaşamazda Fenerbahçe'nin eli güçlenebilir.

Cristiano Ronaldo kaç yaşında?

5 Şubat 1985 yılında dünyaya gelen Cristiano Ronaldo 2022 itibari ile 37 yaşındadır.

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