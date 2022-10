Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm ne zaman yayınlanacak? 8. bölüm çıktı mı? soruları Disney+'ın sevilen Türk dizisini takip edenler tarafından sorulmaya başlandı. Disney Plus'ın sevilen Türk dizilerinden olan Dünyayla Benim Aramda'nın sonuna gelinirken son bölüm yani 8. bölümün yayınlanması da sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Dünyayla Benim Aramda 8. Bölüm yayınlandı mı?

Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm ne zaman yayınlanacak? 8. bölüm çıktı mı? soruları Disney+'ın sevilen Türk dizisini takip edenler tarafından sorulmaya başlandı. Disney Plus'ın sevilen Türk dizilerinden olan Dünyayla Benim Aramda'nın sonuna gelinirken son bölüm yani 8. bölümün yayınlanması da sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Dünyayla Benim Aramda 8. Bölüm yayınlandı mı?

Haziran ayında ülkemizde yayına başlayan Disney+ platformunun en iddialı dizilerinden olan Dünyayla Benim Aramda dizisi kısa sürede beklenen ilgiyi gördü. Dizi platformun en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. İlk bölümleri 14 Eylül'de yayınlanan dizinin sonuna doğru gelinirken izleyiciler 8. bölümün ne zaman başlayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Dünyala Benim Aramda yayınlanacak olan 8. bölüm ile sezon finalini yapacak. Dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama gelmedi. Peki Dünyayla Benim Aramda 8. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Disney+'ın orijinal Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın ilk bölümü 14 Eylül'de yayınlandı. Haftalık olarak yayınlanan dizinin son bölümü yani 8. bölümü 26 Ekim'de ekranlara gelecek. Dizi Disney Plus üyeleri tarafından izlenebilir.

Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm çıktı mı?

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger gibi isimlerin başrollerinde olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisinde sona gelindi. Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm 19 Ekim'de Disney Plus'ta yayınlandı. Dizinin 8. bölümü ise 26 Ekim'de yayınlanacak. Ardından 8. bölüm ile dizi final yapacak.

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman?

Dizi sevenlerin büyük ilgi gösterdiği Dünyayla Benim Aramda dizisinin son bölümü ile 2. sezonun ne zaman çıkacağı da araştırılmaya başlandı. Dünyayla Benim Aramda 2. sezona dair yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak beklentilere göre dizi 1. sezonla ekranlara vede edecek.

Dünyayla Benim Aramda bitti mi?

Dünyayla Benim Aramda dizisi toplam 8 bölümden oluşuyor. Haftalık olarak yayınlanan dizinin ilk bölümü 14 Eylül'de son bölümü ise 26 Ekim'de yayınlandı. Dizi 8. bölüm ile final yapacak.

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Disney+ için özel olarak üretilen dizinin ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.

Disney Plus'ın Türkiye'de kaç abonesi var?

Disney Plus Türkiye'de 14 Haziran 2022'de yayın hayatına başladı. Kısa süre içinde Disney Plus abone sayısını da milyonları görmeyi başardı. Edinilen bilgiye göre Disney Plus 2 ayda 2 milyon aboneyi geçti. Dismey Türkiye yönetimi 2023 başına kadar abone sayısını 3 milyona çıkartmayı hedefliyor.

Disney+ nedir?

Disney+ (Disney Plus şeklinde telaffuz edilir) Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. Netflix ve Amazon Prime Video gibi diğer video abonelik sistemi servisleriyle rekabet edecek servis, içerik olarak Walt Disney Company stüdyoları ve ona bağlı kuruluşlara ait filmler ve dizilere odaklanır.

25 Şubat 2021'de Disney+'ın 2021 yılında Hotstar aracılığıyla Malezya, Filipinler ve Tayland'da piyasaya sürüleceği bildirildi. Daha sonra 1 Haziran 2021'de Malezya'da, ve 30 Haziran 2021'de Tayland'da lansman yapılacağı açıklandı. 14 Haziran 2022'de Türkiye'de de kullanıma açıldı.