Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman | Dünyayla Benim Aramda bitti mi? Dizi kaç bölüm? Disney Plus'ın sevilen Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Disney'in en çok izlenen Türk dizileri arasına girmeyi başaran Dünyayla Benim Aramda 1. sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 2. sezonu ise şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu ise dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman | Dünyayla Benim Aramda bitti mi? Dizi kaç bölüm? Disney Plus'ın sevilen Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Disney'in en çok izlenen Türk dizileri arasına girmeyi başaran Dünyayla Benim Aramda 1. sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 2. sezonu ise şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu ise dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

İlk bölümleri 14 Eylül 2022'de Disney+'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizi kısa sürede platformun en popüler yapımları arasına adını yazdırmayı başardı. Ülkemizde Haziran ayında yayın hayatına başlayan Disne Plus'ın sevilen dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın 2. sezonu merakla bekleniyor.

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman

Hülya Gezer imzalı Dünyayla Benim Aramda'nın ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi toplamda 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 8. bölümü ise 26 Ekim'de yayınlanacak. Final yapacak olan dizinin 2. sezonu ise dizi severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dünyayla Benim Aramda dizisi 2. sezona dair yapımcılardan ve platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dünyayla Benim Aramda bitti mi?

Dünyayla Benim Aramda dizisi toplam 8 bölümden oluşuyor. Haftalık olarak yayınlanan dizinin ilk bölümü 14 Eylül'de son bölümü ise 26 Ekim'de yayınlandı. Dizi 8. bölüm ile final yapacak.

Dünyayla Benim Aramda kaç bölüm?

İşte ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlanan dizinin yayın günleri;

Dünyayla Benim Aramda 1. Bölüm: 14 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 2. Bölüm: 14 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 3. Bölüm: 21 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 4. Bölüm: 28 Eylül

Dünyayla Benim Aramda 5. Bölüm: 5 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 6. Bölüm: 12 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 7. Bölüm: 19 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 8. Bölüm: 26 Ekim

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Disney+ için özel olarak üretilen dizinin ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.?

Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Metin Akdülger - Kenan

Ali Yoğurtçuoğlu