Deadpool 3 çıkış tarihi | Deadpool 3 Türkiye'de ne zaman çıkacak? Deadpool 3 Türkiye'de ne zaman yayınlanacak?

Deadpool 3 çıkış tarihi | Beklenen Deadpool vizyon tarihi açıklandı. Sevilen film serisinin devamında Hugh Jackman'ın olacağı konuşuluyor. Peki Deadpool 3 Türkiye'de ne zaman çıkacak? Deadpool 3 Türkiye'de ne zaman yayınlanacak? Deadpool 3 konusu ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları..

Deadpool 3 çıkış tarihi | Beklenen Deadpool vizyon tarihi açıklandı. Sevilen film serisinin devamında Hugh Jackman'ın olacağı konuşuluyor. Peki Deadpool 3 Türkiye'de ne zaman çıkacak? Deadpool 3 Türkiye'de ne zaman yayınlanacak? Deadpool 3 konusu ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları..

Deadpool 3 çıkış tarihi

Ryan Reynolds twitter hesabından Deadpool'un çıkış tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Deadpool 3'ün vizyon tarihini 6 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Deadpool 3 Türkiye'de ne zaman çıkacak?

2024 Eylül'de yayınlanması beklenen Deadpool 3 filminin ülkemizde ne zaman yayınlanacağı henüz kesinleşmedi. Açıklama yapıldığında sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Hugh Jackman Deadpool 3'de olacak mı?

İlkini Tim Miller'ın ikincisini David Leitch'in yönettiği Deadpool'un oyuncu kadrosu henüz yayınlanmadı. Fakat Hugh Jackman'ın Deadpool 3'te olacağı açıklandı.

Deadpool 3 konusu

Deadpool 3 filminin konusu ve oyuncu kadrosu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan tek açıklama, filmin tarihi ve Hugh Jackman'in filmde yer alacağıyla ilgili oldu. Detaylar bekleniyor. Haber sitemizden yeni yapılan açıklamaları, zamanında takip edebilirsiniz.

Deadpool önceki bölüm oyuncu kadrosu

Ryan Reynolds, Wade Wilson / Deadpool

Morena Baccarin, Vanessa

T. J. Miller, Weasel

Leslie Uggams, Blind Al

Brianna Hildebrand, Negasonic Teenage Warhead

Stefan Kapičić, Colossus'u seslendiren

Zazie Beetz, Neena Thurman / Domino

Josh Brolin, Nathan Summers / Cable

Jack Kesy, Black Tom Cassidy

Deadpool 2 konusu

Kız arkadaşı Vanessa (Morena Baccarin) ile mutlu ilişkisini sürdüren Wade Wilson'ın, yani Deadpool, (Ryan Reynolds) düzeni gelecekten gelen Cable (Josh Brolin) ile sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar. Farklı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte savaşmaya hazırdır.