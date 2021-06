DJ Burak Önal 'Yeni remix parçam sürpriz olacak'

Çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren ünlü DJ Burak Önal 2021 yazında çıkaracağı yeni çalışması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Remix çalışacağını belirten DJ Burak Önal "Daha önceki çalışmalarımın dışında bir çalışma ile bu yaz sevenlerime sürprizim olacak" şeklinde konuştu. 2021 Ağustos ayı içinde albümün çıkacağını ifade eden Genç DJ Burak Önal, tanıtım çalışmalarının en yoğun planlandığı ülke olarak Türkiye'yi gösterdi. "Müzik piyasası Türkiye'de her zaman canlı kalabilmiş. Türkiye'nin benim gözümde her zaman farklı bir yeri oldu. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde de önemli bir organizasyon hazırlığı içindeyiz. Umarım sevenlerimi de memnun eden bir çalışma olur. Türkiye'de üretmek her zaman beni en mutlu eden motivasyon kaynağım olmuştur." dedi.

Avrupa'ya ilk gidişinin ardından hayran kaldığını ve sık sık Avrupa ülkelerine geziler yaptığını vurgulayan Önal, pandemi yasaklarının etkisi ile bu gezilerini bir süre ertelemek zorunda kaldığını ifade etti.

DJ Burak Önal "Dünyanın birçok ülkesini gezme fırsatım oldu. İngiltere, Belçika ve Norveç doğal güzelliği kadar insanlarının sıcakkanlılığı ile de etkiliyor insanı. Yaz ayında bir remix çalışmam olacak. Eğer pandemi etkisi biraz olsun kırılmış olursa bunu Türkiye'de sevenlerimle de paylaşacağım" dedi.

"Koronavirüs hayatın faniliğini gösterdi"

DJ Burak Önal 2019 yılının son aylarında dünyayı etkisi altına almaya başlayan korona virüs pandemisi ile ilgili de konuşarak, "Her gün onlarca insanı kaybettiğimiz şu günlere baktığımızda, hayatın ne kadar da fani olduğunu görüyoruz. Etrafımda birçok kişiyi bu yüzden kaybettim. İlk başlarda etkisinden kurtulamasak da zamanla yokluklarına alışıyoruz onların. Belki bugün varız, yarın biz de olmayacağız. Ama üreterek, ortaya bir eser çıkararak, gelecekte de güzel bir biçimde anılmak istiyorum. Bu yüzden yeni çıkaracağım çalışma için yoğun bir biçimde çalışıyorum" diyerek, yaz ayında çıkarmayı planladığı sürpriz albüm için sezonu açıkladı.

