Milli Sporcu Mizgin Ay kendisi ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Milli atlet Mizgin Ay, 'Dünya şampiyonu olduğum gibi olimpiyat şampiyonu da olacağıma inanıyorum.' dedi.

2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanan, çok sayıda Türkiye rekoru kıran Mizgin Ay, kendisi hakkında merak edilenleri anlattı.

Ablasının beş numara büyük ayakkabısıyla katıldığı Beypazarı'ndaki okul seçmelerinde başarısı keşfedilen Mizgin'in, sohbette spor, kariyer ve hedeflerine ilişkin sorulara cevapları şöyle:

Mizgin Ay kimdir?

19 yaşındayım. Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşıyorum. Dünya şampiyonu ve 43 Türkiye rekorunu kıran milli sporcuyum.

Atletizme nasıl başladınız, nasıl keşfedildiniz?

10 yaşındayken beden eğitimi öğretmenim Muhsin Soysal'ın yetenek taramaları sayesinde keşfedildim. Uzun atlama yaptım, 50 metre, 400 metre koştum, fırlatma topu attım. Hepsinde çok başarılıydım, yavaş yavaş seçmeler bittikten sonra en iyiler seçilmeye başladı. Beypazarı'nda 300 çocuk seçildik ama 100'ü iyiydi. Ben de onlardan biriydim. Çalışmaları biz oyun olarak görüyorduk. Oyun olunca herkes geliyordu. Yavaş yavaş profesyonelliğe geçince, sahanın etrafında koşmaya, farklı idmanlar yapmaya başlayınca, arkadaşlarımdan bırakanlar oldu. Ben de onlardan etkilenerek bırakmak istedim. Koşmak bana yorucu geliyordu. Onun yerine okul bahçesinde top oynamayı seçiyordum, daha eğlenceli geliyordu. Antrenörüm çalışmalara gitmediğimde arayıp babama haber veriyordu. Babam da beni alıp 'hadi gidiyoruz' diyordu. Gitmek istemesem de babam beni ikna edip götürüyordu.

Atletizm oyun amaçlı, çok da istemeyerek başladığınız bir spor olsa da şu an milli takımdasınız, dünya şampiyonusunuz. Atletizmdeki başarınızı değerlendirir misiniz?

Şimdiye kadar hep ilkleri başardım. İlk dünya şampiyonu oldum.100 metrede ve aynı şampiyonada 200 metrede bir madalya daha kazanarak dünya üçüncüsü oldum. Aslında üçüncülüğüm çok bahsedilmiyor. Benim için orada ilk 8'e girmek bile büyük başarıydı. Ama hem şampiyon oldum hem de üçüncülük elde ettim. Bundan sonraki derecelerim de çok iyi oldu. Ancak sonraki yıllarda sakatlıklar yaşamaya başlayınca dünya şampiyonasının stresi artmaya başladı. Herkesin gözü artık üstümde olduğu için daha çok başarı elde etmem lazım, daha iyi yapmak için antrenmanlarda kendini zorlayınca, sakatlıklar da artmaya başlıyor. Bu gibi zorluklarım oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.