Destan 24. bölüm full izle | Destan son bölüm full izle YouTube tek parça

Destan 24. bölüm full izle | Sevilen dizi Destan'ın yeni bölümü oldukça duygusaldı. Dizinin yeni bölümünü iple çekenler reytinglerde dizinin üst sıralara yerleşmesini sağladı. Fakat kaçıranlar dizinin son bölümünü araştırıyor. Peki Destan son bölümde neler yaşandı ve dizi youtubeda yayınlandı mı? Destan son bölüm full izle YouTube tek parça...

Sevilen dizi Destan'ın yeni bölümü oldukça duygusaldı. Dizinin yeni bölümünü iple çekenler reytinglerde dizinin üst sıralara yerleşmesini sağladı. Fakat kaçıranlar dizinin son bölümünü araştırıyor. Peki Destan son bölümde neler yaşandı ve dizi youtubeda yayınlandı mı? Destan son bölüm full izle YouTube tek parça...

Destan 24. bölüm full izle

Destan dizisinin 24.bölümü 24 Mayıs Salı akşamı izleyicisiyle buluştu. Diziyi Atv'de izlemek için TIKLAYINIZ...

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Destan 24. bölüm özeti

Bin yıllık hesaplaşma yeniden başlıyor

Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Batuga'nın yeni hayatı eskisinden ne kadar farklı olacak? Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Oğuz Han döneminden sonra ilk kez büyük bir savaşta karşı karşıya gelen, Gök Hanlığı ile İtbaraklar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Savaşın sonunu hangi sürpriz isim belirleyecek? Çift Başlı Kurt ve Pençesi bu ölüm kalım savaşında başarıyla çıkabilecekler midir?

Kafesteki dişi kurt

İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi. Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden kurtaran sürpriz isim kim olacak?

Batuga, Akkız'a aşkını itiraf ediyor

Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesi ile mutluluk sarhoşu olan Çift Başlı Kurt ve Pençesini nasıl bir tehlike beklemektedir?

Oyun içinde oyun kuran Kaya ve Obar

Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti. Yan taraftaki otağda Alpagu'nun da şahit olduğu bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Oyun içindeki bu oyunun kazananı kim olacak?

Ölümün kıyısında bir Ulu Ece

Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti. Elindeki hançerle çaresizce kalan Günseli hançeri mi yoksa Kaya'nın gerçekleri öğrendikten sonraki gazabını mı tercih edecek? Tüm bu sürecin sonunda Kaya ile Günseli'nin ilişkileri bu durumdan nasıl etkilenecek?

Esaret ve ihanet arasında kalmış bir Han

Esaret altındayken Obar ile Kaya'nın anlaşma yaptığını duyan Alpagu, oğlunun bu ihaneti karşısında ne yapacak? Alpagu Han ilk hamlesini, hangi duruma karşı yapacak? Esarete mi, yoksa ihanete mi? .