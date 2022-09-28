Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3'de Hugh Jackman olacak mı? Deadpool 3 nereden izlenir?

Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool sevenlerin yakından takip ettiği 3. bölüm tarihi açıklandı. Peki Deadpool 3'de Hugh Jackman olacak mı? Deadpool 3 nereden izlenir? İşte Deadpool 3 vizyon tarihi ve detayları.

Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool sevenlerin yakından takip ettiği 3. bölüm tarihi açıklandı. Peki Deadpool 3'de Hugh Jackman olacak mı? Deadpool 3 nereden izlenir? İşte Deadpool 3 vizyon tarihi ve detayları.

Deadpool 3 ne zaman çıkacak?

Ryan Reynolds Twitter hesabı üzerinden, Deadpool 3'ün vizyon tarihini 6 Eylül 2024 olarak açıkladı. Bununla birlikte Reynolds, Hugh Jackman'ın da, Wolverine olarak döneceği müjdesini verdi. X-Men'de başlayan Wolverine macerası, 17 yıl ve 9 filmin ardından, 2017'deki Logan'ın ardından sona ermişti. Hugh Jackman de rolden bu filmle emekli olmuştu.

Deadpool 3'de Hugh Jackman olacak mı?

Ryan Reynolds'ın açıklamaları Deadpool sevenleri heyecanlandırdı. "Deadpool 3'de Hugh Jackman olacak mı?" sorusuna Reynolds tarafından yanıt geldi. Açıklamalara göre, Hugh Jackman Deadpool 3'de yer alacak.

Deadpool 3 nereden izlenir?

Deadpool 3'ün yayın platformu henüz açıklanmadı. Açıklamaların ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.