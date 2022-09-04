Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kaç bölüm? Güç Yüzükleri hangi platformda yayınlanıyor? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü'nde ne yazıyor?

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kaç bölüm? Dünya genelinde en çok konuşulan diziler arasında ilk sırayı alan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, yayınlandı. Dizi 'en büyük bütçeye sahip dizi' olarak anılıyor. Peki ama Güç Yüzükleri kaç bölüm yayınlanacak, kaç sezon olacak? Güç Yüzükleri hangi platformda yayınlanıyor? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü'nde ne yazıyor? İşte merak edilen Güç Yüzükleri detayları!

Dünya genelinde en çok konuşulan diziler arasında ilk sırayı alan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, yayınlandı. Dizi 'en büyük bütçeye sahip dizi' olarak anılıyor. Peki ama Güç Yüzükleri kaç bölüm yayınlanacak, kaç sezon olacak? Güç Yüzükleri hangi platformda yayınlanıyor? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü'nde ne yazıyor? İşte merak edilen Güç Yüzükleri detayları!

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kaç bölüm?

İlk olarak 2 bölümü gösterime giren dizinin ilk sezonunda toplamda 8 bölümü yayınlanacak. Aynı zamanda tüm bölümlerin Türkçe dublaj seçeneği de olacak.

Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin ilk 2 bölümü yayınlanmış olsa da diğer bölümler için bir tarih verilmedi.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Kaç Sezon Yayınlanacak?

Yüzüklerin Efedisi dizisi toplam 5 sezondan oluşacak ve 50 saat sürecek.

Güç Yüzükleri hangi platformda yayınlanıyor?

Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için geliştirilen, büyük bütçeli bir yapım. Dizi sadece Amazon Prime Video platformlarında yayınlanıyor.

Amazon Prime Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Amazon Prime üyeliği ülkemizde aylık 7,90 TL. Aynı zamanda Prime Video ve Prime Gaming üyeliği de Amazon Prime üyeliğine dahil.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü'nde ne yazıyor?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü'nde kara lisanda; "Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul." yazıyor.

Anlamı: "Hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak, hepsini biraraya getirip, karanlıkta birbirine bağlayacak."

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri oyuncu kadrosu

Robert Aramayo, Owain Arthur ve Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan, Smith ve Charlie Vickers dizide oynayan isimler arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Maxim Baldry yer alacak.