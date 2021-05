Dark 4. sezon ne zaman çıkacak? Dark 4. sezon çıkacak mı? (Dark yeni sezon tarihi)

Dark 4. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli orijinal içerik üreticisi Netflix'in Alman yapımı bilim kurgu dizisi Dark'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Karakterler arasında oluşan geçmiş ve gelecek bağı ile izleyicinin beynini yakan Dark dizisi 3. sezonu yine sürpriz bir sonla bitmişti. Peki Dark 4. sezon çıkacak mı? Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına giren Dark'ın yeni sezon çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde olacak.

Netflix'in en ok izlenen ve en ilginç senaryosuna sahip dizisi Dark'ın 4. sezonuna dair yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. 27 Haziran 2020 tarihinde Netflix'te yayınlanan 3. sezon sonrası dizinin hayranları Dark 4. sezon ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başladı. Dark hayranlarını üzerecek gelişmeler yaşandı. Dark 4. sezona dair pek umut verici gelişmeleri sizlere aktaramayacağız. Dark'ın yeni sezonunu bekleyenler Dark 4. sezon çıkacak mı diye merak ediyor. İşte Dark 4. sezona dair gelişmeler...

Dark 4. sezon ne zaman çıkacak?

Dark dizisi ne yazıkkı 3. sezon ile final yapmış görünüyor. Dolayısıyla Dark 4. sezon ekranlara gelmeyecek. Yapımcılar aldıkları kararın arkasında duruyor. Dizinin en baştan 3 sezon olarak kurgulandığı açıklandı. Ancak ilerleyen zamanlarda Dark 4. sezona dair yeni gelişmeler de yaşanabilir. Dizinin oyuncuları da Dark 4. sezon olmayacağını ilan ettiler. Özetle Dark 3. sezon ile bitti ve geride kafalarda soru işaretleri kaldı.

Dark 4. sezon çıkacak mı?

Dark dizisi hayranları Dark 4. sezon çıkacak mı sorusunu internette sıkça arıyor. Ne yazık ki Dark 4. sezon çıkmayacak. Dizi 3. sezon ile final yaptı. 4. sezon ekralara gelmeyecek. En azıdan alınan karar şimdilik bu yönde...

Genç Jonas'tan veda mesajı

Dark dizisinin ana karakterlerinden olan genç Jonas'ı canlandıran Louis Hofmann dizinin geleceğine dair hayranları üzen bir paylaşımda bulundu. Genç Jonas zleyicelere veda etti ve şu paylaşımda bulundu “3 yıl boyunca ailem olan bu harika ekibe teşekkür ederim. Bu dünyaya elveda demek gerçekten zor."

Dark sezonların çıkış tarihi

Dark 1. sezon: 1 Aralık 2017

Dark 2. sezon: 21 Haziran 2019

Dark 3. sezon: 27 Haziran 2020

Dark Konusu Ne?

Dark dizisi Alman yapılı olmasından kaynaklı olarak Almanya'nın küçük bir kasabası olan Winden'de geçiyor. Dizi Winden'da ki çocukların esrarengiz bir şekilde kaybolmasını anlatıyor. Kaybolanalr arasında yer alan Mikkel adındaki bir çocuğun gelecek ve geçmiş arasında yaptığı serüvenler dizinin ana konusunu oluşturuyor. Dizinin ilk bölümünde trajik başka bir hikaye ile tanıştığımız Jonas da dizinin ana karakterlerinden bir tanesi. Ana karakterler arasında babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır. 2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar. Mikkel ve Jonas'ın karşılaştığı bu olaylardan sonra izleyicinin kafasını karıştıracak ve onları birçok soru ile baş başa bırakacak bir kurgu başlıyor.

Dark hakkında

Dark, Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından yaratılan bilimkurgu ve gerilim türündeki Alman İnternet dizisi. Almanca olan ilk Netflix orijinal dizisidir ve 1 Aralık 2017'de yayınlanmaya başlamıştır. Dizinin ilk sezonu eleştirmenlerden çoğunlukla olumlu yorumlar almış ve başka bir Netflix dizisi olan Stranger Things ile olumlu ve olumsuz kıyaslamalar yapılmıştır. 27 Haziran 2020'de 3. ve final sezonu yayınlanmıştır.

Dark oyuncuları

Louis Hofmann - Jonas Kahnwald

Karoline Eichhorn - Charlotte Doppler

Lisa Vicari - Martha Nielsen

Maja Schöne - Hannah Kahnwald

Stephan Kampwirth - Peter Doppler

Jördis Triebel - Katharina Nielsen

Andreas Pietschmann - The Stranger

Paul Lux - Bartosz Tiedemann

Moritz Jahn - Magnus Nielsen

Christian Hutcherson - Magnus Nielson

Oliver Masucci - Ulrich Nielsen

Peter Benedict - Aleksander Tiedemann

Gina Stiebitz - Franziska Doppler

Deborah Kaufmann - Regina Tiedemann

Daan Lennard Liebrenz - Mikkel Nielsen

Julika Jenkins - Claudia Tiedemann 1987

Carlotta von Falkenhayn - Elisabeth Doppler

Tamar Pelzig - Doris

Dietrich Hollinderbäumer - Adam

Mark Waschke - Noah

Leopold Hornung - Torben Wöller

Christian Pätzold - Egon Tiedemann 1986

Will Beinbrink - The Stranger

Hermann Beyer - Helge Doppler

Christian Steyer - H.G. Tannhaus 1986

