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Fransa, Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Moskova’nın Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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04.05.2021 21:02:40
Fransa, Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Dün gerçekleşen görüşmede Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rus Büyükelçi Meşkov'la görüşmesinde, “30 Nisan'da Rus yetkililer tarafından duyurulan, Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Bayan Jurova ve Fransız Milletvekili Jacques Maire dahil olmak üzere bazı Avrupalı yetkililere yönelik önlemleri kararlılıkla kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu önlemlerin ‘gerginliği azaltma olasılığının neredeyse bulunmadığına' dikkat çeken yetkili, Paris'in Moskova'nın durumu iyileştirme konusunda ‘sorumlu davranmasını' beklediğinin altını çizdi.

Fransız yetkililer ayrıca Meşkov'a, Rusya Devlet Başkanı'nın dost olmayan devletlerin diplomatik temsilcilik çalışanlarının istihdamını kısıtlayan kararıyla ilgili endişelerini de dile getirdi ve ekledi: “Paris söz konusu kararı uygulamama çağrısında bulundu.”

AB'nin Rusya vatandaşlarına ve kurumlarına yönelik gayri meşru, tek taraflı adımlarına devam ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen ay altı Rusya vatandaşına karşı uygulanan kısıtlamalara karşılık olarak, aralarında AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jurova ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden Fransız yetkili Jacques Maire'in bulunduğu sekiz AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan