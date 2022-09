Cem Yılmaz Ayzek filmi ne zaman çıkacak? Ayzek Netflix'te mi yayınlanacak? Ayzek oyuncuları kim? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix ile uzun süreli bir anlaşma imzalayan Cem Yılmaz son olarak platformda Erşan Kuneri dizisi ile yer aldı. Cem Yılmaz yeni projesinin çalışmalarına başladı. Karakomik Filmler'de Ayzek karakterinin hayatı bu kez film oluyor. Ayzek filmi için kolları sıvayan Yılmaz, filminin okuma provalarına da başladı. Ayzek filminin Netflix'te mi yoksa başka bir platformda mı yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Cem Yılmaz Ayzek filmi ne zaman çıkacak? Ayzek Netflix'te mi yayınlanacak? Ayzek oyuncuları kim? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix ile uzun süreli bir anlaşma imzalayan Cem Yılmaz son olarak platformda Erşan Kuneri dizisi ile yer aldı. Cem Yılmaz yeni projesinin çalışmalarına başladı. Karakomik Filmler'de Ayzek karakterinin hayatı bu kez film oluyor. Ayzek filmi için kolları sıvayan Yılmaz, filminin okuma provalarına da başladı. Ayzek filminin Netflix'te mi yoksa başka bir platformda mı yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Cem Yılmaz djital platformlarda sevenleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Karakomik Filmler serisinin ardından Erşan Kuneri dizisi ile izleyicileri güldüren Cem Yılmaz'dan yeni proje duyurusu geldi. Cem Yılmaz Ayzek ilminin okuma provalarına da başladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Cem Yılmaz Bülent Şakrak ve Celal Kadri Kınoğlu ile okuma provasından neşeli bir anı Instagram sayfasında paylaşmıştı. Ayzek filminde başrolde Cem Yılmaz'a Özge Özberk'in eşlik edeceği öğrenildi. GORA ve AROG filmlerinde birlikte kamera önüne geçen ikili bir kez daha aynı projede yer alıyor.

Cem Yılmaz Ayzek filmi ne zaman çıkacak?

Ayzek filmi için henüz çalışmalara yeni başlandı. Yakın zamanda film çekimlerine başlanması bekleniyor. Filmin 2023 yılında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Ayzek Netflix'te mi yayınlanacak?

Cem Yılmaz sosyal medaydan yaptığı paylaşımda "Bundan 20 yıl önce Prenses Ceku ile okuma provası yapmıştık! E yine yapıyoruz, demek ki her şey yolunda. Özge Özberk, Ayzek ile Bir Gece / DO NOT DISTURB (Rahatsız etmeyin)" notunu düştü. Ayzek filminin hangi platformda yayınlanacağı belli değil ancak filmin Netflix'te yayınlanması büyük bir olasılık.

Ayzek oyuncuları kim?

Ayzek filminin başrolünde Cem Yılmaz ile birlikte Özge Özberk yer alıyor. Filmde ayrıca Bülent Şakrak ve Celal Kadri Kınoğlu da yer alıyor. Filmin diğer oyuncuları ise ielerleyen günlerde netlik kazanacak.

Karakomik Filmler hakkında

Karakomik Filmler, Cem Yılmaz'ın iki film birden konseptli, 2 Arada ve Kaçamak isimli iki orta metrajdan oluşan Türk yapımı komedi filmleri. 2 Arada filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebüzziya ve Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncular yer alırken, Kaçamak filminde ise Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile birlikte Özkan Uğur, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular yer almaktadır. Aynı konsepte sahip Karakomik Filmler 2, 17 Ocak 2020'de vizyona girdi. Vizyon tarihinden 6 ay sonra -sinema yasasına uygun bir şekilde- 20 Mart 2020'de Netflix'te yayınlandı. Karakomik Filmler 2 farklı filmden oluşuyor. Birincisi 2 Arada, Diğeri ise Kaçamak. 2 Arada filminde Cem Yılmaz Ayzek karakterini canlandırıyordu.

.