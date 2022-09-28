Fatih Portakal TV nereden, nasıl izlenir? Fatih Portakal Sözün Özüyle programı izle

Fox TV’den ayrılan Fatih Portakal ekranlara yeniden dönüyor. Dijital mecrada izleyicisiyle bir araya gelecek olan Fatih Portakal'ın yeni programının ismi “Sözün Özüyle” olacak. Fatih Portakal’ın yeni programı Sözün Özüyle nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Fatih Portakal TV nasıl izlenir, nereden izlenir? Sözün Özüyle programı nasıl izlenir? İşte Fatih Portakal’ın yeni kanalı…

Türk gazeteci ve sunucu Fatih Portakal uzun süre çalıştığı Fox TV'den ayrılmıştı. Fatih Portakal ekranlara tekrar dönerek sevenlerini sevindirecek bir haber verdi. Ancak bu kez TV ekranlarında değil dijital alemde izleyicisinin karşısına çıkacak olan Fatih Portakal'ın yeni programının ismi “Sözün Özüyle” nerede nasıl izlenir merak ediliyor. Peki, Fatih Portakal TV nerede izlenir? Fatih Portakal TV hangi platformda? Sözün Özüyle programı nasıl izlenir? İşte Fatih Portakal TV ile ilgili detaylar…

Fatih Portakal TV nasıl, nereden izlenir?

Fatih Portakal, yeniden ekranlara dönüyor. Portakal, "Fatih Portakal TV"de içerik üreteceğini söyleyerek izleyenlerini sevindirecek haberi verdi. Portakal'ın sevenlerinin karşısına çıkacağı Fatih Portakal TV bir YouTube kanalıdır. YouTube'nin arama motoruna Fatih Portakal TV yazınca Portakal'ın kanalına erişim sağlanabiliyor. Peki Fatih Portakal TV ilk içerik ne zaman?

Fatih Portakal TV ilk video ne zaman yayınlanır? Sözün Özüyle izle

Fatih Portakal "3 Ekim Pazartesi'den itibaren saat 11:30'da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' aslında net bir ifade, sizlerin karşısında olacağım. Yani Dünyayı ve Türkiye'yi sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak burada ve onlar da içerikleriyle katkı verecekler" dedi.

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