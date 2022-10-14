Camdaki Kız 52. bölüm izle | Camdaki Kızı dizi 52 bölüm full izle youtube

Camdaki Kız 52. bölüm izlemek isteyenler link araştırmasına başladı. Dizinin son bölümünde Rafet ve Gülcihan’ın boşanma kararı büyük sorunlara yol açar. Peki son bölümde daha neler oldu? Youtube'da Camdaki Kız yayınlandı mı? Camdaki Kızı dizi 52. bölüm full izle youtube...

Camdaki Kız 52. bölüm izlemek isteyenler link araştırmasına başladı. Dizinin son bölümünde Rafet ve Gülcihan'ın boşanma kararı büyük sorunlara yol açar. Peki son bölümde daha neler oldu? Youtube'da Camdaki Kız yayınlandı mı? Camdaki Kızı dizi 52. bölüm full izle youtube...

Camdaki Kız 52. bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 52. bölümünü YouTube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Sedat'tan olan bebeğini aldırmadığını öğrenen Alp'in elinden zor kurtulan Cana, Gülcihan'dan yardım ister. Sedat'la olan sorunlarını önce Muzo'ya sonra Feride'ye açan Nalan, Feride'den beklemediği bir destek görür. Nalan'la Hayri arasında olanları öğrenmeye çalışan Muzo'yu konağın bahçesinde sürpriz bir isim karşılar. Selen ise geçmişinden gelen biriyle yüzleşmek zorunda kalır.

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