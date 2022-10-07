Camdaki Kızı dizi 51 bölüm full izle | Kanal D Camdaki Kız son bölüm 51.bölüm izle

Camdaki Kızı dizi 51 bölüm full izle | Gerçek hayattan esinlenerek çekilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Nalan Sedat için geri dönüşü olmayan bir karar verir. Peki yeni bölümde neler oldu? Kanal D Camdaki Kız son bölüm 51.bölüm izle!

Camdaki Kızı dizi 51 bölüm full izle | Gerçek hayattan esinlenerek çekilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Nalan Sedat için geri dönüşü olmayan bir karar verir. Peki yeni bölümde neler oldu? Kanal D Camdaki Kız son bölüm 51.bölüm izle!

Camdaki Kızı dizi 51 bölüm full izle

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Bölüm özeti

Odada Hayri ve Nalan'ın yalnız olduğunu düşünen Feride; yatağında baygın yatan Sedat'ı görür ama yine de sinirlerine hakim olamaz. Bunun üzerine Hayri için aklındaki planı hızla harekete geçirir. Sedat'ın felekten bir gece çalması, olayları iyice çıkmaza sürükler. Nalan bu kez Sedat'ı affetmez. Feride ve Selen, Sedat'ın alkollü eve gelmesinin ardından gerilirler. Rafet çocuklarının bu durumda olmasının suçunu Gülcihan'da bulur. .