Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, New York sokaklarında!

2008 yılında başrolünde yer aldıkları "Aşk-ı Memnu" dizisiyle gönüllerde taht kuran Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra yine bir arada. Netflix'in henüz resmi adı bilinmeyen, İngilizce kod adı "Last Call For İstanbul" olan yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. New York çekimleri için yurttan ayrılan ikilinin setten kareleri bugün yayınlandı. Netflix Türkiye, sosya medya hesaplarından, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar" notuyla fotoğrafları paylaştı.

Senaryosunu, "Zeytin Ağacı", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Atiye", "Vatanım Sensin" gibi yapımların senaryolarına imza atan Nuran Evren Şit'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise "Aşk 101", "Hakan: Muhafız" gibi Netflix projelerinde yönetmenlik yapan Gönenç Uyanık oturuyor. Yapımcılığını OGM Pictures'tan Onur Güvenatam'ın üstlendiği filmde Beren Saat 'Serin', Kıvanç Tatlıtuğ ise Mehmet karakterini canlandıracak.

