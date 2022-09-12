TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'den okullarda bir öğün ücretsiz yemek dağıtılsın kanun teklifi

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su dağıtılması için kanun teklifi verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve su dağıtılması talebiyle bir kanun teklifi verdi. Sera Kadıgil, “Ağır ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk nedeniyle çocuklar ne yeterli beslenebiliyor ne de okula gidebiliyor. Çocuklar ne sofrada ne okulda. Hem aç hem eğitimsiz” şeklinde konuştu.

Kadıgil, İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nde “Tam gün eğitim veren devlet okullarında 1 öğün olacak şekilde öğrencilere ücretsiz gıda desteği sağlanır. Ayrıca tüm devlet okullarında, öğrencilerin sınırsız temiz suya ücretsiz bir şekilde erişebilmeleri için gerekli önlemler alınır” ifadelerine yer verdi.