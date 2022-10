Beklenen açıklama geldi: Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Yeni sezon çıkış tarihi

Dünya genelinde 2022 yılının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Güç Yüzükleri 8. bölümün ardından ekranlara uzun bir ara verecek. Dizi tutkunları 2. sezonun çıkmasını beklerken beklenen açıklama geldi. Güç Yüzükleri (Rings of Power) 2. sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu. Amazon Prime Video'nun izlenme rekorları kıran dizisinin yeni bölümleri sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri yeni sezon ne zaman başlayacak?

Amazon Prime Video'da ilk bölümleri 2 Eylül'de yayınlanmaya başlanan dizi tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Dizi 2022 yılının en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Amazon'un en büyük bütçeli yapımlarından olan Güç Yüzükleri için toplamda 1 milyar dolara yakın bir kaynak ayrıldı. Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi versiyonu olan ve karanlık güçlerin Orta Dünya'ya sızma sürecini anlatan dizinin 2. sezon çıkış tarihi sabırsızlıkla bekleniyor.

Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman başlayacak?

Yıllardır yayınlanması heyacanla beklenen Güç Yüzükleri dizisinin 1. sezonu geride kaldı. Heyecanlı bekleyiş 2. sezon için sürüyor. Dizi tutkunlarını ilgilendiren açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Güç Yüzükleri dizisinin ikincş sezonu için ekiplerin hazırlıklarının tamamlandığı açıklandı. Dizi çekimlerine Ekim ayında başlanacağı duyuruldu. Alınan bilgilere göre Güç Yüzükleri dizisinin 2. sezon çıkış tarihi biraz gecikebilir.

Güç Yüzükleri çıkış tarihi ne zaman?

Alınan bilgilere göre Güç Yüzükleri dizinin ekranlara gelmesi bir süre gecikebilir. Dizinin çekimlerine 7 Ekim gibi başlanacağı açıklanmıştı. Yapımcılardan ve dizi ekibinden 2. sezon çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin tahminlere göre 2024 sonunda ekranlara gelmesi oldukça muhtemel.

Güç Yüzükleri 1. sezon bitti mi?

Güç Yüzükleri dizisi toplamda 8 bölümden oluşuyor. Dizi yayınlanan 8. bölüm ile ekranlara uzun bir ara verecek. Dizinin 1. sezonu 14 Ekim'de çıkan 8. bölüm ile bitecek.

Yeni sezon nerede çekilecek?

Güç Yüzükleri 2. sezon dış çekim mekanları değişecek. Buna göre İskoçya, Edinburgh çevresinde devam eden dış çekimlere ek olarak Windsor Kalesi'nin yakınlarındaki Bray Stüdyoları dizinin İngiltere'deki yapım sürecinin merkezi olacak. Dizinin bazı sahneleri ise Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde çekilecek.

Güç Yüzükleri konusu nedir?

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

.