DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oksimetre nedir, ne işe yarar, kan ölçüm değeri kaç olmalı?
Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü
Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?
Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Pazartesi Kar hangi illerde nerelerde yağacak?
Huawei MateBook 16, Türkiye'de ön satışa sunuldu
Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor?
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı? Bakan Akar yanıtladı
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
Putin'e bir tepki de judocu arkadaşından: Korkakça hareketler!
Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? Ümitcan Uygun'a kaç sene ceza verildi? Ümitcan Uygun müebbet mi yatacak?
Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor
Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?
'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu
Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Baba 9. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi yeni bölüm (9.bölüm) full izle | Baba son bölümde neler oldu?

Baba 9. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi yeni bölüm (9.bölüm) full izle | Baba son bölümde neler oldu?

Baba 9. bölüm izle Show Tv | Farklı bir çatışmaya sahip senaryosuyla izleyicisini ekrana kitlemeyi başaran Baba dizisinin yeni bölümü her salı ekranlara geliyor. Peki ama bu hafta Baba son bölümde neler oldu? Baba dizisi 9. bölüm tek parça full H izle...

2 Saat Önce
2022-04-13 11:11:20
Baba 9. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi yeni bölüm (9.bölüm) full izle | Baba son bölümde neler oldu?

Farklı bir çatışmaya sahip senaryosuyla izleyicisini ekrana kitlemeyi başaran Baba dizisinin yeni bölümü her salı ekranlara geliyor. Peki ama bu hafta Baba son bölümde neler oldu? Baba dizisi 9. bölüm tek parça full H izle...

Baba 9. bölüm izle Show Tv

Her hafta olduğu gibi bu hafta da gerilimle geçen dizinin yeni bölüm merak uyandırdı. Baba dizisinin son bölümü olan 9. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

BABA DİZİSİ 9. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Baba dizisinin 9. bölümünde neler yaşandı?

Büşra ve Servet'in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir. Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

Baba dizisinin yönetmeni kim?

Şubat ayında televizyonlarda gösterime başlanan Ay Yapım imzalı televizyon dizisi olan Baba'nın yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor.

Baba 8. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça
İLİŞKİLİ HABERBaba 8. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça
Baba 7. bölüm izle | Show TV Baba dizisi yeni bölüm tek parça izle | Baba dizisi Youtube'da tek parça yayınlandı mı?
İLİŞKİLİ HABERBaba 7. bölüm izle | Show TV Baba dizisi yeni bölüm tek parça izle | Baba dizisi Youtube'da tek parça yayınlandı mı?
Baba dizisi 6. bölüm tek parça izle | Show TV Baba yeni bölüm izle | Baba son bölümde neler oldu?
İLİŞKİLİ HABERBaba dizisi 6. bölüm tek parça izle | Show TV Baba yeni bölüm izle | Baba son bölümde neler oldu?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş