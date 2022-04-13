Baba 9. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi yeni bölüm (9.bölüm) full izle | Baba son bölümde neler oldu?

Baba 9. bölüm izle Show Tv | Farklı bir çatışmaya sahip senaryosuyla izleyicisini ekrana kitlemeyi başaran Baba dizisinin yeni bölümü her salı ekranlara geliyor. Peki ama bu hafta Baba son bölümde neler oldu? Baba dizisi 9. bölüm tek parça full H izle...

Farklı bir çatışmaya sahip senaryosuyla izleyicisini ekrana kitlemeyi başaran Baba dizisinin yeni bölümü her salı ekranlara geliyor. Peki ama bu hafta Baba son bölümde neler oldu? Baba dizisi 9. bölüm tek parça full H izle...

Baba 9. bölüm izle Show Tv

Her hafta olduğu gibi bu hafta da gerilimle geçen dizinin yeni bölüm merak uyandırdı. Baba dizisinin son bölümü olan 9. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

BABA DİZİSİ 9. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Baba dizisinin 9. bölümünde neler yaşandı?

Büşra ve Servet'in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir. Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

Baba dizisinin yönetmeni kim?

Şubat ayında televizyonlarda gösterime başlanan Ay Yapım imzalı televizyon dizisi olan Baba'nın yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor.