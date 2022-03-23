Baba dizisi 6. bölüm tek parça izle | Show TV Baba yeni bölüm izle | Baba son bölümde neler oldu?

Baba dizisi 6. bölüm tek parça izle | Show TV ekranlarından yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana merakla takip edilen dizi Baba'nın yeni bölümü yayınlandı. Peki Baba dizisinin yeni bölümünde neler oldu? Baba 6. bölüm (yeni bölüm) linki ve özeti....

Show TV ekranlarından yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana merakla takip edilen dizi Baba'nın yeni bölümü yayınlandı. Peki Baba dizisinin yeni bölümünde neler oldu? Baba 6. bölüm (yeni bölüm) linki ve özeti....

Baba dizisi 6. bölüm izle

Baba dizisinin son bölümü olan 6. bölümü izlemek için linke tıklayın. BABA 6. BÖLÜM LİNKİ TIKLAYINIZ...

Baba 6. bölüm özeti

Kadir'in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

Baba dizisi senaristlerii kimler?

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme almıştır. .