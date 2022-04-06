Baba 8. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça

Baba 8. bölüm izle Show Tv | İlk bölümüyle izleyicisini ekranları başına kitleyen Baba dizisinin yeni bölümü de oldukça nefes kesiciydi. Peki ama Baba 8. bölümde neler oldu? Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? İşte Baba yeni bölüm tek parça linki ve özeti...

İlk bölümüyle izleyicisini ekranları başına kitleyen Baba dizisinin yeni bölümü de oldukça nefes kesiciydi. Peki ama Baba 8. bölümde neler oldu? Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? İşte Baba yeni bölüm tek parça linki ve özeti...

Baba 8. bölüm izle Show Tv

Show Tv ekranlarında her salı günü yayınlanan Baba dizisinin yeni bölümünü izlemek için linke tıklayın. BABA 8. BÖLÜM LİNKİ...

Baba dizisi 8. bölüm özeti

Emin'in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır. Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı?

Youtube resmi kanalında Baba dizisinin 8. bölümü tek parça olarak yayınlanmadı. Diziyi tek parça izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız.

Baba dizisinin konusu ne?

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır. .