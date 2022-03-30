Baba 7. bölüm izle | Show TV Baba dizisi yeni bölüm tek parça izle | Baba dizisi Youtube'da tek parça yayınlandı mı?

Baba 7. bölüm izle | Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi her salı izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin 7. bölümünde neler oldu? Baba dizisi son bölümde nefesler tutuldu. Peki Baba dizisi Youtube'da tek parça yayınlandı mı? İşte merak edilen Baba 7. bölüm tek parça full HD izle...

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi her salı izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin 7. bölümünde neler oldu? Baba dizisi son bölümde nefesler tutuldu. Peki Baba dizisi Youtube'da tek parça yayınlandı mı? İşte merak edilen Baba 7. bölüm tek parça full HD izle...

Baba dizisi 7. bölüm izle

Baba dizisinin 7. bölümü yayınlandı. Diziyi tek parça izlemek için linke tıklayınız. BABA 7. BÖLÜM LİNKİ TIKLAYINIZ...

Baba 7. bölüm özeti

Büşra'nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin'in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar. İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil'e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır. Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur. Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet'i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.

Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş kimdir?

Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991, İstanbul doğumludur. Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, İstanbul'da doğup büyüdü. Lise eğitimini Halil Akkanat Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Zeytindalı'nda sahne aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu, küçük yaşlarda pek çok müzik aletini çalmayı öğrendi ve gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda bateristlik ve gitaristlik yaptı. Daha sonra birçok dizi ve film projesinde yer aldı.

Baba dizisi Youtube'da tek parça yayınlandı mı?

Baba dizisinin 7. bölümü Youtube üzerinden yayınlanmadı. Kesitler halinde yayınlanan dizinin tek parça linki yukarıda yer alıyor. .