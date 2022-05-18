Baba 13. bölüm izle tek parça | Show Tv Baba yeni bölüm (13.bölüm) full izle | Youtube Baba son bölüm izle

Baba 13. bölüm izle tek parça | Her salı akşamı izleyiciyi ekranlara kilitleyen Baba dizisinin 13. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Kadir tuzağı anlar. Peki son bölümde başka neler olur? Youtube Baba son bölüm yayınlandı mı? Show Tv Baba yeni bölüm (13.bölüm) full izle...

Her salı akşamı izleyiciyi ekranlara kilitleyen Baba dizisinin 13. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Kadir tuzağı anlar. Peki son bölümde başka neler olur? Youtube Baba son bölüm yayınlandı mı? Show Tv Baba yeni bölüm (13.bölüm) full izle...

Baba 13. bölüm izle tek parça

Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin 13. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Baba dizisi yeni bölüm özeti

İlhan tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Kadir, Büşra'nın yaptığı hamleyle kurtulur. İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan'ın durmayacağını anlar. İlhan'ın hedefinde ise bu defa Kadir'in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar. Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil'in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir'e karşı oynayacağı oyunda Emin'i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.

Baba dizisinin Şahika'sı ne mezunu?

32 yaşındaki oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış. Hukuk eğitiminin ardından hayalini kurduğu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.