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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Baba 12. bölüm full izle tek parça | Show Tv Baba yeni bölüm izle (12.bölüm) | Baba 12.bölüm full izle Youtube

Baba 12. bölüm full izle tek parça | Show Tv Baba yeni bölüm izle (12.bölüm) | Baba 12.bölüm full izle Youtube

Baba 12. bölüm full izle tek parça | Geçtiğimiz hafta bayram tatiline giren Baba dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs günü yayınlandı. Diziyi merakla bekleyenler yeni bölümü araştırıyor. Peki Baba dizisinin yeni bölümünde neler yaşandı? Youtubeda Baba dizisinin 12. bölümü yayınlandı mı? Show Tv Baba yeni bölüm izle (12.bölüm)...

10 Saat Önce
2022-05-11 15:48:42
Baba 12. bölüm full izle tek parça | Show Tv Baba yeni bölüm izle (12.bölüm) | Baba 12.bölüm full izle Youtube

Geçtiğimiz hafta bayram tatiline giren Baba dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs günü yayınlandı. Diziyi merakla bekleyenler yeni bölümü araştırıyor. Peki Baba dizisinin yeni bölümünde neler yaşandı? Youtubeda Baba dizisinin 12. bölümü yayınlandı mı? Show Tv Baba yeni bölüm izle (12.bölüm)...

Baba 12. bölüm izle Show Tv

Show Tv ekranların yayınlanan Baba dizisinin yeni bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Baba 12. bölüm konusu

Servet'in liderliği aileyi ikiye böler. Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet'in yaptıklarını öğrenen Kadir'in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olur. Babasının ölümünden Kadir'i sorumlu tutan İlhan, Büşra ile karşı karşıya gelir. Ailesini ziyaret eden Büşra, Emin'den beklemediği bir karşılık alırken, Cansu'nun gerçek yüzünü öğrenen Kadircan, kendini büyük bir açmazda bulur. İlhan, Kadir'e bedel ödetmek için çok tehlikeli bir karar alır.

Bayram tatilinde özlendi!

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmayan Baba dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizi için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

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Baba 10. bölüm full izle | Show TV Baba dizisi yeni bölüm (10.bölüm) izle | Youtube Baba son bölüm tek parça izle
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