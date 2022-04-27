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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Baba 11. bölüm izle Show TV | Baba dizisi yeni bölüm tek parça full HD izle | Baba son bölüm (11.bölüm) izle

Baba 11. bölüm izle Show TV | Baba dizisi yeni bölüm tek parça full HD izle | Baba son bölüm (11.bölüm) izle

Baba 11. bölüm izle Show TV | Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin son bölümü yayınlandı. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. Arama motorlarında Baba 11. bölümüyle ilgili bilgiler aranmaya başlandı. Peki ama Baba 11.bölümde neler yaşandı? Baba son bölüm (11.bölüm) izle...

2 Saat Önce
2022-04-27 01:02:27
Baba 11. bölüm izle Show TV | Baba dizisi yeni bölüm tek parça full HD izle | Baba son bölüm (11.bölüm) izle

Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin son bölümü yayınlandı. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. Arama motorlarında Baba 11. bölümüyle ilgili bilgiler aranmaya başlandı. Peki ama Baba 11.bölümde neler yaşandı? Baba son bölüm (11.bölüm) izle...

Baba 11. bölüm izle Show TV

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Baba dizisinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz.

BABA DİZİSİ 11. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Baba 11.bölüm özeti

Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

Baba dizisi Elif kimdir?

Dilara Aksüyek, Türk oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk rolü 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Şimdilerde Baba dizisiyle ününe ün katıyor.

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