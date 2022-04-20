Baba 10. bölüm full izle | Show TV Baba dizisi yeni bölüm (10.bölüm) izle | Youtube Baba son bölüm tek parça izle

Baba 10. bölüm full izle | Sevilen dram türündeki Baba dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Peki ama Baba dizisinin son bölümünde neler oldu? Youtube Baba son bölüm yayınlandı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm (10.bölüm) izle...

Sevilen dram türündeki Baba dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Peki ama Baba dizisinin son bölümünde neler oldu? Youtube Baba son bölüm yayınlandı? Show TV Baba dizisi yeni bölüm (10.bölüm) izle...

Baba 10. bölüm izle

Show Tv ekranlarında her salı günü yayınlanan Baba dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BABA DİZİSİ 10. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Baba 10. bölüm konusu

Uğur'un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin'in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan'ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar. İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra'ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet'le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.

Youtube Baba son bölüm tek parça izle

Baba dizisinin 10. bölümü henüz Youtube resmi kanalında tek parça olarak yayınlanmadı. Kesitler halinde izlemek için Baba dizisinin Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.