Aziz 26. bölüm full izle | Aziz son bölüm izle Youtube tek parça | Aziz yeni bölümde neler oldu?

Aziz 26. bölüm full izle | Show Tv'nin eşsiz senaryosuyla izleyicisinin karşısına çıkan Aziz dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, link araştırmaya başladılar. Peki ama Aziz yeni bölümde neler oldu? Aziz son bölüm izle Youtube tek parça...

Show Tv'nin eşsiz senaryosuyla izleyicisinin karşısına çıkan Aziz dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, link araştırmaya başladılar. Peki ama Aziz yeni bölümde neler oldu? Aziz son bölüm izle Youtube tek parça...

Aziz 26. bölüm full izle

Show Tv'de yayınlanan Aziz dizisinin 26. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Aziz dizisinin fragmanı da, dizi kadar merak ediliyor. Fakat 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Aziz'in yeni bölümünde neler yaşandı?

Pierre'in almış olduğu darbe onun Hatay'daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay'dan öylece vazgeçecek değildir. Kenan'ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz'in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan'ı bu uğurda yem olarak kullanır. Kenan'ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre'in harekete geçmesine ve Aziz'e tuzak kurmasına neden olur. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir. Aziz, Efnan'ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir. Efnan'ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır ve bu seçeneklerden biri ölüme çıkmaktadır. Aziz, Efnan için ölümü göze alıp sevdiği kadını kurtarabilecek midir?

Aziz son bölüm izle Youtube tek parça

Aziz dizisinin 26. bölümü henüz youtubeda tek parça olarak yayınlanmadı. Diziyi tek parça olarak izlemek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.

Önceki bölümlerin özetleri ve linkleri için aşağıdaki ilgili haberlere tıklayabilirsiniz.