Aziz 18. bölüm izle full tek parça | Show Tv Aziz son bölüm izle | Aziz'in yeni bölümünde neler oldu?

Aziz 18. bölüm izle full tek parça | Show TV'nin sevilen dizilerinden Aziz'in son bölümü oldukça heyecanlıydı. İzleyicisini mutlu edecek küçük sürprizlerle yayınlanan yeni bölüm linkini ve özetini sizler için derledik. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte Aziz 18.bölüm linki ve özeti...

Show TV'nin sevilen dizilerinden Aziz'in son bölümü oldukça heyecanlıydı. İzleyicisini mutlu edecek küçük sürprizlerle yayınlanan yeni bölüm linkini ve özetini sizler için derledik. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte Aziz 18.bölüm linki ve özeti...

Aziz 18. bölüm izle full tek parça

Aziz dizisinin son bölümünü izlemek için linke tıklayın. AZİZ 18. BÖLÜM TEK PARÇA LİNKİ...

Aziz 18. bölüm özeti

Aziz, Pierre'i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar. Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba'nın hayatını altüst etmektedir. Bu sırada Aziz'in, Dilruba'nın Adem'le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba'nın eski defterleri açmasına neden olur. Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz'in Pierre'i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer. Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre'in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.

Aziz Dilruba diziye veda mı etti?

Aziz dizisinde Dilruba'nın hareketleri gündem oldu. Dilruba'nın diziden ayrılacağına ilişkin sosyal medya çalkalanmaya başladı. Fakat dizinin yapımcılarından ya da kanaldan henüz duruma ilişkin bir açıklama gelmedi. .