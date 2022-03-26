Aziz 19. bölüm tek parça izle | Aziz yeni bölüm (19. bölüm) ful Hd izle | Aziz'in son bölümünde neler oldu?

Aziz 19. bölüm tek parça izle | Her cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Aziz'in yeni bölümü yayınlandı. Çok sevilen tarihi dizilerden biri olan Aziz'in son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Aziz'in yeni bölümü olan 19. bölüm linki ve özeti...

Her cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Aziz'in yeni bölümü yayınlandı. Çok sevilen tarihi dizilerden biri olan Aziz'in son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Aziz'in yeni bölümü olan 19. bölüm linki ve özeti...

Aziz 19. bölüm tek parça izle

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aziz'in yeni bölümü yayınlandı. Aziz'in yeni bölümü olan 19. bölümü izlemek için linke tıklayın. AZİZ 19.BÖLÜM LİNKİ, TIKLAYINIZ...

Aziz 19. bölüm özeti

Düğün gününde vurulan Aziz'in durumu ağırdır. Aziz'in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan'a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan'ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz'in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olacaktır.

Aziz hangi günler yayınlanıyor?

Aziz dizisi Show TV ekranlarında her cuma günü 20.00'da izleyicisiyle buluşuyor.

Aziz hangi tarihte geçiyor?

Dönem dizisi olan Aziz'in kostüm ve mekanları oldukça dikkat çekiyor. Dizinin bir kitaptan uyarlanıp uyarlanmadığı da meraklandı. Fakat dizi, herhangi bir kitaptan uyarlanmadı. Aziz dizisi tamamen orijinal bir hikâye. Ancak dizi ve karakterler gerçek değildir. Tarihte bu ve benzeri olayla yaşanmamıştır. Aziz dizisi; 1930'lu yılları anlatıyor. .