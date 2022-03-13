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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aziz 17. bölüm tek parça izle | Show Tv Aziz 17. bölüm linki

Aziz 17. bölüm tek parça izle | Show Tv Aziz 17. bölüm linki

Aziz 17. bölüm tek parça izle | Show Tv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Aziz'in yeni bölümü oldukça romantikti. Peki ama Aziz yeni bölümde neler oldu? Aziz son bölüm linkine nereden ulaşılır? İşte merak edilen dizi Aziz'in 17. bölüm linki ve özeti...

3 Saat Önce
2022-03-13 16:44:00
Aziz 17. bölüm tek parça izle | Show Tv Aziz 17. bölüm linki

Show Tv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Aziz'in yeni bölümü oldukça romantikti. Peki ama Aziz yeni bölümde neler oldu? Aziz son bölüm linkine nereden ulaşılır? İşte merak edilen dizi Aziz'in 17. bölüm linki ve özeti...

Aziz 17. bölüm ful HD linki

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Oldukça romantik olan son bölümü izlemek için linke tıklayınız. AZİZ 17. BÖLÜM TEK PARÇA LİNKİ...

Aziz 17. bölüm özeti

Aziz, Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar. Bu sancılı yolculuk esnasında ise Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir. Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz'in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan'ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

Aziz nerede çekiliyor?

Aziz dizisinin çekimleri Antakya, Sakarya ve İstanbul'da yapılmaktadır.

Antakya'da ve Sakarya'da geçen dizinin çekimlerinin İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirilerek devam edileceği de ifade edilmişti. .

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