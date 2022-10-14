Ayak İşleri 3. sezon ne zaman? Ayak İşleri 3.sezon olacak mı? Ayak İşleri nereden izleyebilirim? Ayak İşleri dizisi konusu ne? Fragmanlarıyla ses getiren Ayak İşleri dizisinin yeni sezonu için yeşil ışık yandı. Peki ama dizi ne zaman çıkacak ve farklı platformlarda yayınlanacak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları..

Ayak İşleri dizisi konusu ne? Ayak İşleri 3. sezon ne zaman? Ayak İşleri 3.sezon olacak mı? Ayak İşleri nereden izleyebilirim? Fragmanlarıyla ses getiren Ayak İşleri dizisinin yeni sezonu için yeşil ışık yandı. Peki ama dizi ne zaman çıkacak ve farklı platformlarda yayınlancak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları..

Ayak İşleri dizisi konusu ne?

Vedat ve Evren, patrona borcunu ödeyememiş bir alacaklıyı korkutmak üzere görevlendirilir. Ancak korkutmak göreceli bir kavramdır. Korkutmanın dozu nedir? İsim vermek mi gerekir yoksa anonim bir dayak yeterli midir?

Ayak İşleri nereden izleyebilirim?

Dizinin fragmanlarından sonra " Ayak İşleri nereden izleyebilirim?" sorusu yanıt arar oldu. Ayak İşleri dizisinin tüm sezonlarına Gain üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayak İşleri 3.sezon olacak mı?

AC Film imzalı, yönetmenliğini Caner Özyurtlu'nun yaptığı Ayak İşleri dizisinin 2. sezonu bitmişti. İkinci sezonun 11 bölüm olarak bitmesi, bazı konuların sıkıştırılarak finale gidileceği algısını oluşturdu.

Ancak Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerinde yer aldığı Ayak İşleri dizisinin 3. sezonunun yayınlanacağı belirtildi.

Ayak İşleri 3. sezon ne zaman?

Sevilen dizi Ayak İşleri'nin 3. sezon tarihi henüz netleşmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Ayak İşleri dizisi oyuncu kadrosu ve karakterler

Dizinin karakterleri ve oyuncu kadrosu aşağıdaki gibi sıralanmakta.

Sarp Akkaya - Burhan

Esra Ruşan - Hale

Sarp Apak - Kenan

Caner Özyurtlu - Birkan

Şebnem Sönmez - Falcı Nimet

Çağla Irmak - Yasemin

İsmail Düvenci - Nuri

Uraz Kaygılaroğlu - Yiğit Şef

Defne Kayalar - Ece

Bülent Emin Yarar - Sermet

Nur Fettahoğlu - Bengi

Tolga Yeter - Nezih

Bora Akkaş - Kaner

Elif Baysal - Güler

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