Andropoz dizisi nerede çekildi? Andropoz dizisi kaç bölüm? Netflix Andropoz 2.sezonu olacak mı? Andropoz dizisi konusu, oyuncu kadrosu karakterleri, yönetmeni, senaryosu ve yorumları merak ediliyor. En çok izlenen diziler arasına yerleşen dizinin detaylarını sizler için derledik. İşte detaylar...

Andropoz dizisi nerede çekildi? Andropoz dizisi kaç bölüm? Netflix Andropoz 2.sezonu olacak mı? Andropoz dizisi konusu, oyuncu kadrosu karakterleri, yönetmeni, senaryosu ve yorumları merak ediliyor. En çok izlenen diziler arasına yerleşen dizinin detaylarını sizler için derledik. İşte detaylar...

Andropoz dizisi nerede çekildi?

Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Andropoz, Muğla iline bağlı tatil beldesi Marmaris'te çekildi.

Andropoz yorumları

- Avrupa Yakası gibi ana akım bir işin içindeyken vavien gibi sinemamızın en değerli hikayelerinden birine imza atan ekip, bakıp göreceğiz.

- Bu adam komedi hariç böyle durağan yapımlara yakışmıyor bence.

- Bu işi neredeyse geçen seneden beri merakla bekliyorum. Çünkü engin günaydının kaleminden bir şeyler izlemek ayrı bir keyif.

- Engin günaydın için başlanır.

Andropoz dizisi konusu

Aile babası Yusuf, 50'sini geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır.

Andropoz dizisi kaç bölüm?

Netflix için yapılan Andropoz dizisi 6 bölüm olarak yayınlandı. İlk sezonuun tamamı yayınlanan dizisinin süresi 45'er dakikadan oluşuyor. İkinci sezonun olup olmayacağı bilinmiyor.

Andropoz oyuncu kadrosu ve yönetmeni

Engin Günaydın tarafından Netflix'e yapılan yapım Andropoz, ilk bölümü 8 Ekim 2022 tarihinde yayımlandı. Dizinin yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptı ve senaryosunu başrolünde yer alan Engin Günaydın yazdı. Dram ve komedi türündeki Türk internet dizisikısa sürede çok sevildi.

Andropoz oyuncu kadrosu ve karakterleri;

- Engin Günaydın - Yusuf

- Tamer Karadağlı - Halit

- Derya Karadaş - Meryem

- Turgut Tunçalp - Mahmut Timuçin

- Şebnem Hassanisoughi - Fadime

- Gülçin Santırcıoğlu - Şahinde

Netflix Andropoz 2.sezonu olacak mı?

Dizinin ilk sezonu 6 bölüm olarak yayınlandı. Fakat ikinci sezon için yapımcılardan henüz bir açıklama gelmedi, açıklama bekleniyor.