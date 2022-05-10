Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı kaç? Kaç Suriyeli göçmen Türk vatandaşı oldu? Sığınmacılar ve göçmenler konusu Türk siyasetinde tartışılmaya devam edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısına ilişkin rakamlar verildi. Soylu açıklamasında 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir.' dedi.

Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı kaç? Kaç Suriyeli göçmen Türk vatandaşı oldu? Sığınmacılar ve göçmenler konusu Türk siyasetinde tartışılmaya devam edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısına ilişkin rakamlar verildi. Soylu açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir." dedi.

Türkiye'nin ekonomiden sonra tartıştığı konuların başında gelen göçmenler konusu siyasetin de gündeminde yer almaya devam ediyor. Siyasilerden göçmenler konusunda peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Yok ya. Biz asla, kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin eline, kucağına atmayacağız. Onun için de bu süreç içerisinde bu yardımseverliği yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz. Zekattan bu millet anlar. Sadaka-ı cariyeden bu millet anlar ama onlar anlamaz. Dolayısıyla da biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaç Suriyelinin Türk vatandaşı olduğuna dair açıklama geldi. Soylu "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi. Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini söylemişti.

Türkiye bu insani kriz neticesinde oluşan göç dalgaları sebebiyle 10 şehirde kurulan 26 geçici barınma merkezinde 256.971 Suriyeli yabancıya ev sahipliği yapmıştır. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde barış ve güven ortamının sağlanamaması sebebiyle geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkemizde kalış süreleri uzamış bu durumda sosyal uyumun sağlanmasını gerekli kılmıştır. Bu gereklilik neticesinde de insanların geçici barınma merkezleri dışında hayatlarını idame ettirmeleri desteklenmiş olup 16 Eylül 2020 tarihi itibariyle 5 ilde 7 geçici barınma merkezinde 59.877 geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler barındırılmaktadır. Bunun dışında, geçici barınma merkezleri dışında 3.559.041 geçici koruma sahibi Suriyeli yaşamaktadır. Türkiye'deki Suriyelilerin çoğu Suriye-Türkiye sınırına yakın olan bölgelerden gelmektedir. Bu bölgeler aynı zamanda yoğun çatışmaların olduğu bölgelerdir. .