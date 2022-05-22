Arka Sokaklar 628.bölüm full izle | Kanal D Arka Sokaklar son bölüm 628.bölüm tek parça full izle

Arka Sokaklar 628.bölüm full izle | Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler 628.bölüm linkini araştırıyor. Son bölüm, 'Hüsnü, kendisine kurulan kumpas sonrası tutuklanıyor!' başlığıyla verildi. Peki ama Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşandı? Kanal D Arka Sokaklar son bölüm 628.bölüm tek parça full izle...

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler 628.bölüm linkini araştırıyor. Son bölüm, "Hüsnü, kendisine kurulan kumpas sonrası tutuklanıyor!" başlığıyla verildi. Peki ama Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşandı? Kanal D Arka Sokaklar son bölüm 628.bölüm tek parça full izle...

Arka Sokaklar 628.bölüm full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 628. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşandı?

Hüsnü'nün, Rehat'ı vurduğu videodan sonra çaresiz kalan Rıza Baba, Hüsnü'yü tutuklar. Ekibimizin Hüsnü'yü aklamak için tek şansı Rehat'ı sağ salim ele geçirmektir. Bu sırada serbest bırakılan Hadid ve Haşim arasında önemli bir buluşma gerçekleşecektir.

A takımına dahil olan Alper isimli yeni çaylak polis ekibimizi bir hayli şaşırtır. Alper yeni mezundur ve takıma bir türlü ayak uyduramaz. Alper acemiliğiyle ekibimizi zora sokacaktır.

Zerrin, bir tekstil atölyesinde işe başlar. Sonunda iş bulabildiği için çok mutludur, üstelik maaşı da iyidir. Bir ay sonra Zerrin'in ansızın bulunan cesedi ailesini perişan eder. Ekibimiz katilin izini sürerken vaka ummadıkları bir şekilde ilerleyecektir.

Arka Sokaklar lk bölüm ne zaman çıktı?

Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.