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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Arka Sokaklar 626.bölüm izle | Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle | Arka Sokaklar yeni bölüm (626.bölüm)

Arka Sokaklar 626.bölüm izle | Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle | Arka Sokaklar yeni bölüm (626.bölüm)

Arka Sokaklar 626.bölüm izle | Sevilen dizi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yıllardır aynı samimiyetiyle devam eden Arka Sokaklar'ın son bölümünde neler yaşandı? Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle...

3 Gün Önce
2022-05-06 21:47:18
Arka Sokaklar 626.bölüm izle | Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle | Arka Sokaklar yeni bölüm (626.bölüm)

Sevilen dizi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yıllardır aynı samimiyetiyle devam eden Arka Sokaklar'ın son bölümünde neler yaşandı? Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle...

Arka Sokaklar 626.bölüm izle

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü olan 626.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Son bölüm özet

İntikam yemini eden Rus tetikçi Lena, hastanede peşine düşen ve bebeğini kaybetmesine sebep olan Andrey'in peşine düşer. Andrey ise Cahit isimli kirli bir bankacı aracılığıyla patronu Josef'in mal varlığını kaçırmaya çalışmaktadır. Ekibimiz Josef ve Andrey'e, Lena'dan önce ulaşabilecek midir?

Arka Sokaklar Esra öldü mü?

Gaye Gürsel tarafından canlandırılan Esra karakteri son bölümde bıçaklanarak hastaneye kaldırılıyor. Hüsnü'nün kollarında can çekişen Esra'nın ölüp ölmeyeceği de izleyiciler tarafından merak edilse de herhangi bir açıklama yapılmadı.

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