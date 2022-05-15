Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar yeni bölüm full HD izle
Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D | Yıllardır ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü olan 627.bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça full HD izle...
2022-05-15 13:24:30
Yıllardır ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü olan 627.bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça full HD izle...
Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D
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Arka Sokaklar 627. bölüm özeti
Hüsnü'ye büyük komplo kuruluyor!
Esra'yı yaralayan Rehat ile Hüsnü arasında yaşanan restleşme çevredekiler tarafından kamera kaydına alınır. Kaydın internet ortamında hızla yayılması yalan haberleri de beraberinde getirir. Rehat'ın polis tarafından öldürülüp üstünün kapatıldığını düşünen bir grup çete etrafa tehlike salar. Gittikçe büyüyen bu olay, Rehat'ın hastaneden kaçırılmasıyla daha da büyüyecek ve tehlikeli hale gelecektir.
Hidayet, ölen kızının intikamını almak ister. Gözünü karartan Hidayet, akrabası olan mafya reisi Kudret'e ulaşır. Kudret'in dahil oluşuyla olaylar Hidayet'in istemediği bir şekilde gelişecektir.
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