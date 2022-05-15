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Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar yeni bölüm full HD izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar yeni bölüm full HD izle

Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar yeni bölüm full HD izle

Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D | Yıllardır ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü olan 627.bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça full HD izle...

1 Saat Önce
2022-05-15 13:24:30
Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar yeni bölüm full HD izle

Yıllardır ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü olan 627.bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça full HD izle...

Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında her cuma izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin 627. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Arka Sokaklar 627. bölüm özeti

Hüsnü'ye büyük komplo kuruluyor!

Esra'yı yaralayan Rehat ile Hüsnü arasında yaşanan restleşme çevredekiler tarafından kamera kaydına alınır. Kaydın internet ortamında hızla yayılması yalan haberleri de beraberinde getirir. Rehat'ın polis tarafından öldürülüp üstünün kapatıldığını düşünen bir grup çete etrafa tehlike salar. Gittikçe büyüyen bu olay, Rehat'ın hastaneden kaçırılmasıyla daha da büyüyecek ve tehlikeli hale gelecektir.

Hidayet, ölen kızının intikamını almak ister. Gözünü karartan Hidayet, akrabası olan mafya reisi Kudret'e ulaşır. Kudret'in dahil oluşuyla olaylar Hidayet'in istemediği bir şekilde gelişecektir.

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