Arka Sokaklar 625. bölüm full izle | Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm (625.bölüm) izle | Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar 625. bölüm full izle | Yıllardır devam eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama Arka Sokaklar dizisinin 625. bölümünde neler yaşandı? Arka Sokaklar son bölüm izle...

Yıllardır devam eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama Arka Sokaklar dizisinin 625. bölümünde neler yaşandı? Arka Sokaklar son bölüm izle...

Arka Sokaklar 625. bölüm full izle

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Arka Sokaklar 625.bölüm özeti

Kılık değiştirerek gizli göreve giden Aslı'nın hayatı tehlikeye giriyor!

Ekibimiz, ellerinden kaçırdığı İrfan ve Ferruh'u bulmak için harekete geçer. Bu sırada İrfan ve Ferruh, reis Sermet isimli bir uyuşturucu tacirinin illegal şebekesine dahil olurlar. Ekibimiz suç dünyasına karışan İrfan'ın ve Ferruh'un peşine düşer.

Hakan'ın mahalleden komşusu Eşref amca kayıptır. Eşref amcanın kızı Ayfer, Hakan'dan yardım ister. Olayı araştırmaya başlayan Hakan çok geçmeden kendini bir aile dramının içinde bulacaktır.

İntikam yemini eden Rus tetikçi Lena, hastanede peşine düşen ve bebeğini kaybetmesine sebep olan Andrey'in peşine düşer. Andrey ise Cahit isimli kirli bir bankacı aracılığıyla patronu Josef'in mal varlığını kaçırmaya çalışmaktadır. Ekibimiz Josef ve Andrey'e, Lena'dan önce ulaşabilecek midir?