Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman? TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yakın zamanda sezon finali yapacağı iddia edildi. Teyit edilememiş iddialara göre dizinin 28. bölümle birlikte ekranlara ara verecek. Reytinglerde üst sıralarda yer alan ve rakiplerini geride bırakan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonunun Ağustos ayında tekrar başlaması bekleniyor.

TRT 1'de her pazartesi akşamları yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayınlandığı her gün reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicileri her bölümüyle ekran başına bağlıyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerde olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili sezon finali iddiaları gündeme geldi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapacak?

TRT 1'de 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan ilk bölümü ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali yapacağı iddia edildi. 2 sezondur izleyiisi ile buluşan dizinin 28. bölümü ile ekranlara ara vermesi bekeniyor.

Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman?

Dizinin 28. bölümünün mayıs ayının ortasına denk gelmesi bekleniyor. Mayıs ayı ortası ve sonu gibi dizinin sezon finaline çıkması bekleniyor. Yaz aylarında ekranlarda olması beklenmeyen dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlanması beklneiyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu konusu nedir?

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğindedir.

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır. .