Bahçeli’den muhalefete rest: İlan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı’na cumhurbaşkanı adayını açıklaması için yeniden çağrı yaptı. Bahçeli, “İlan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na cumhurbaşkanı adayını açıklaması için yeniden çağrı yaptı. Bahçeli, “Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve mütereddit davranmayın. İlan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim” dedi.

Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz, bir tas hoşaf, kuru bir ekmek yiyerek Çanakkale'de direnmiş bir milletiz. Dangul dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor? Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor? Bozgunda fetih rüyası görüyorlarsa bu rüyalarının kabusla biteceğini görmeleri de mukadderdir. Hisarımızda gedik açtırmayız. Kalemizi düşürmeye kalkışanlara göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı, hezimet ve hüsranın dışında kalp sefası arayan aziz milletimiz için parlak bir deniz feneridir. Bütün yalanların maskesini indirmek, bütün oyunları bozmak için tetikte bekleyen fazilet ve feragat kuvvetidir. Türkiye has bahçemizdir. Türk milleti medarı iftiharımızdır.

"KAŞIKÇI DAVASINI ÇARPITANLAR ZİLLETTEDİR"

Her şey yorum işidir; bir konu için saptırılmış ve yanlış bin yorumu ağız birliği halinde imal et ve yaygınlaştır. Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar, Türkiye'nin üç beş kuruşa adaleti sattığını iddia edenler zillettedir. Türkiye'nin bir moratoryuma gidebileceğini yazıp çizenler zillettedir. Zamlardan şikayet edip sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın mahkeme kararları için ‘şaibeli' diyenler zillettedir.

"İLAN EDİN ADAYINIZI DA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ GÖRELİM"

Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi, ‘o mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım' arayışları zillet bir senaryodur. Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Birbirlerinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki; bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı? Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum ve aciz bir ittifakın Türkiye'yi yönetmesinden, Türkiye'ye yön vermesinden, geleceğe taşıma iradesinden bahsetmek mümkün müdür? Zillet ittifakının belirlenecek adayı göstermelik olacağına göre, müstakbel başbakan da hazırda beklediği biliniyorken bu kadar ayak oyununa, bu kadar gürültüye, bu kadar polemiğe ne gerek vardır? Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve mütereddit davranmayın. İlan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ZOR GÜNLER YAKINDA GERİDE KALACAK"

Devlet kurumlarının kapısına dayanan, en son olarak da Et ve Süt Kurumu'na musallat olan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye Cumhuriyeti'nin sabrını test eden, programlanmış bir işgalin provalarını yapan zırvadır, zorbadır, zillettir. Türkiye zillete düşmeyecek; millet, zilletin belini sandıkta kıracaktır. Güvence Cumhur İttifakı'dır. Ümit kaynağımız milli iradedir. Biliniz ki Türkiye, tefekkür ve tezekkür edilen Türkiye'den çok daha büyüktür. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır. Türkiye Cumhur İttifakı'yla yükselecektir. İstikbalin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. MHP de bu geleceğe heyecanla, cesaretle, inanmışlıkla, dağları delen bir sevdayla hizmet edecek, mutlaka da başaracaktır.

"İRADELERİ YALÇIN KAYALIKLARIN ARDINA HAPSEDİLMİŞ"

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP Parti Okulu'nda Atatürk'ü anlamak konulu ders verdiği medyaya yansımıştı. Acaba anladığı neydi, anlattığı nelerdi? İster istemez merak ediyor ve sormaktan kendimizi alamıyoruz. Bilmediği ve tanımadığı bir şeyi, bir kişiyi anlatmaya çalışmak, sadece cahillere özgü bir tutumdur. Kaldı ki bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk Milli Mücadele'dir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı Türkiye'nin ayak bağıdır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kozmopolit, küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillet ittifakına kulak verirsek; sürekli olarak battığımızı, bittiğimizi, iflas ettiğimizi, heba ve heder olduğumuzu takılmış plak gibi söyleyip duruyorlar. Kılı kırk yaran tecrübi akıldan yoksun kalmışlar. İradeleri yalçın kayalıkların ardına hapsedilmiş. Millete hem şuur alanında hem de duygu planında mensubiyet duymaktan da acizler.” .