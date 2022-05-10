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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Alparslan Büyük Selçuklu 24.bölüm izle Youtube | Alparslan son bölüm tek parça full Hd izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 24.bölüm izle Youtube | Alparslan son bölüm tek parça full Hd izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 24.bölüm izle Youtube | Tarihi dizilerin en sevilenlerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama son bölümde neler oldu neler değişti? Alparslan Büüyk Selçuklu son bölüm tek parça full Hd izle...

19 Saat Önce
2022-05-10 10:57:23
Alparslan Büyük Selçuklu 24.bölüm izle Youtube | Alparslan son bölüm tek parça full Hd izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm

Tarihi dizilerin en sevilenlerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama son bölümde neler oldu neler değişti? Alparslan Büüyk Selçuklu son bölüm tek parça full Hd izle...

Alparslan Büyük Selçuklu 24.bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünü Youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Sencer'in büyük bir sırrı olduğunu bilen Turna merakına yenik düşerek bu sırrın peşinden gitmeye karar verdi. Başulu Hatun ve Tapar'ın gizlice buluşmasına tanık olan Turna, Sencer'in sırrının aynı zamanda Tapar'ı da ilgilendirdiğini anladığı anda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Öte yandan Başulu Hatun ve Tapar'ı gözetleyen tek kişi Turna değildi. Sabbah da Tacülmülk'ten aldığı bilgi ışığında Tapar'ı takip ederek, Başulu Hatun'un ölmediğine kendi gözleriyle tanık oldu.

Yıllarca annesiz büyüyen Tapar, Başulu Hatun'un annesi olduğunu öğrendikten sonra öfkesini gizleyemedi. Tapar'ın sert tepkisiyle karşılaşan Başulu Hatun hayatının en acı anlarını yaşadı. Gevher ile Terken'i Başulu'nun mezarını açtırırken yakalayan Zübeyde, ikiliyi Melikşah'a şikayet etmek konusunda kendinden eminken, Nizamülmülk'ten aldığı haber sonucu kararından vazgeçti. Zübeyde'nin hiçbir şey yapmaması ise Gevher ile Terken'i şüphelendirdi. Büyük sırrı öğrenen Tapar'ın gerçekleri Melikşah'a anlatıp anlatmayacağı merak konusu oldu.

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