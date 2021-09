78. Venedik Film Festivali’nde ödüller kimlere gitti?

78. Venedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Ana Yarışma’da büyük ödül, Lübnan/Fransa asıllı yönetmen Audrey Diwan’ın 60’ları mesken tutan kürtaj anlatısı L’Evénement / Happening’e gitti.

1 Eylül'den bu yana gözleri Lido Yarımadası'na çevirten 78. Venedik Film Festivali'ne ödüllerin sahiplerini bulması ile resmen nokta koyuldu. Pedro Almodóvar, Jane Campion, Paolo Sorrentino gibi auteurlerin de son işleriyle yer aldığı Ana Yarışma'da büyük ödül, Lübnan/Fransa asıllı yönetmen Audrey Diwan'ın 60'ları mesken tutan kürtaj anlatısı L'Evénement / Happening'e gitti. Bu sene hem Altın Aslan'ın hem Altın Palmiye'nin hem de En İyi Film kategorisinde Oscar'ın kadın yönetmenlerin işlerine gittiğini hatırlatalım. Orizzonti (Horizons) bölümünün galibi ise Laurynas Bareisa filmi Piligrimai / Pilgrims oldu.

Bong Joon-ho'nun başkanlık ettiği Ana Yarışma jürisinde Chloé Zhao, Cynthia Erivo, Saverio Costanzo, Virginie Efira, Alexander Nanau, Sarah Gadon gibi isimler yer almaktaydı. Orizzonti jürisine Quo Vadis, Aida?'nın yönetmeni Jasmila Žbanić, Geleceğin Aslanı Ödülü jürisine ise deneyimli yapımcı Uberto Pasolini başkanlık yaptı. Edisyonun tüm programı şurdan incelenebilir.

İşte 78. Venedik Film Festivali'nin 3 bölümde kazananları…

Penélope Cruz (Madres paralelas)

YARIŞMA

Altın Aslan: L'Evénement / Happening (Yön: Audrey Diwan)

Jüri Büyük Ödülü: È stata la mano di Dio / The Hand of God (Yön: Paolo Sorrentino)

En İyi Yönetmen: The Power of the Dog (Yön: Jane Campion)

Jüri Özel Ödülü: Il buco (Yön: Michelangelo Frammartino)

En İyi Senaryo: Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

En İyi Kadın Oyuncu: Penélope Cruz – Parallel Mothers / Madres paralelas

En İyi Erkek Oyuncu: John Arcilla – On the Job: The Missing 8

Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu Ödülü: Filippo Scotti – È stata la mano di Dio / The Hand of God

Laurynas Bareisa (Piligrimai)

ORIZZONTI (HORIZONS)

En İyi Film: Piligrimai / Pilgrims (Yön: Laurynas Bareisa)

En İyi Yönetmen: Eric Gravel – À Plein Temps

Jüri Özel Ödülü: El Grand Movimiento (Yön: Kiro Russo)

En İyi Senaryo: Péter Kerekes, Ivan Ostrochovský – Cenzorka / 107 Mothers

En İyi Kadın Oyuncu: Laure Calamy – À Plein Temps

En İyi Erkek Oyuncu: Piseth Chhun – Bodeng sar / White Building

En İyi Kısa Film: Los Huesos (Yön: Cristóbal León, Joaquín Cociña)

Geleceğin Aslanı Ödülü: Imaculat / Immaculate (Yön: Monica Stan, George Chiper-Lillemark)

Seyirci Ödülü: Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia / The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic (Yön: Teemu Nikki)

SANAL GERÇEKLİK

En İyi Sanal Gerçeklik Filmi: Goliath: Playinh with Reality (Yön: Barry Gene Murphy & May Abdalla)

En İyi Sanal Gerçeklik Deneyimi: Le bal de Paris (Yön: Blanca Li)

En İyi Sanal Gerçeklik Öyküsü: End of Night (Yön: David Adler)

Kaynak: bantmag.com

