27 Eylül MasterChef'te kopya mı çekildi? MasterChef kalem mi kırıldı? MasterChef 84. bölüm kimin kalemi kırıldı? Fatma Nur diskalifiye mı edilecek? TV 8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef'te heyecan dorukta. 27 Eylül akşamı yayınlanacak olan 84. bölümde ortaya çıkan bir not yarışmaya damga vurdu. Mehmet Şef yarışmada çubukları kırarak atması ise kafaları karıştırdı. MasterChef 27 Eylül 84. bölümde kopya mı çekildi sorusu izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı. Peki Fatma Nur elenecek mi?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta yeni heyecanlar yaşanıyor. Yarışmacıların elenmemek için tüm hünerlerini sergilemesi gerekiyor. Son olarak Vural'ın elendiği yarışmada haftanın ilk takım mücadelesinde ortaya çıkan bir not yarışmaya damga vurdu. 27 Eylül akşamı yayınlanacak olan 84. bölümde Fatma Nur'un arkadaşlarına verdiği ve peçete içine yazılı not herkesi şaşırttı.

27 Eylül MasterChef'te kopya mı çekildi?

MasterChef'in son bölümünde Fatma Nur'un arkadaşlarına ulaştırdığı bir notta yazılanlar herkesi şaşırttı. Olay karşısında şefler de yaşananıj MasterChef tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. 27 Eylül MasterChef'te kopya mı çekildi? sorusunun yanıtı programın yayınlanmasıyla netlik kazanacak.

MasterChef kalem mi kırıldı?

Yarışmada notun ortaya çıkmasıyla Mehmet Şef tahta çubukları kırarak ortaya atıyor. MasterChef'te kalem mi kırıldı soruları izleyenler tarafından sorulmaya başlandı.

Fatma Nur diskalifiye mı edilecek?

Yaşanan olayların ardından Fatma Nur'un ceza alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. 27 Eylül'de yayınlanacak olan program ile bu sorunun yanıtı belli olacak.

MasterChef Türkiye hakında

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı. .