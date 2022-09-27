Yalı Çapkını 1. bölüm izle | Star TV Yalı Çapkını ilk bölüm tek parça izle

Yalı Çapkını 1. bölüm izle | Fragmanları ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Milyonlarca kez izlenen diziyi izleyemeyenler için link derledik. İşte Star TV Yalı Çapkını ilk bölüm tek parça izle!

Yalı Çapkını 1. bölüm izle | Fragmanları ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Milyonlarca kez izlenen diziyi izleyemeyenler için link derledik. İşte Star TV Yalı Çapkını ilk bölüm tek parça izle!

Yalı Çapkını 1. bölüm izle

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Yalı Çapkını kuşu

Yalı Çapkını dizisinden sonra yalıçapkını kuşu, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Dizide de 'güzellik ve ilgi' üzerine konumlanan Yalı Çapkını karakterleri, yalıçapkını kuşunu anımsattı.

Yalıçapkını kuşu: Bayağı yalıçapkını, Alcedinidae familyasına ait bir kuş türü. Boyları 16 cm kadardır. Kanat açıklıkları yaklaşık 25 cm'dir. Güzellikleriyle bilinirler.

Yalı Çapkını 1. bölüm özeti

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı etkileyecektir.