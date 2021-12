2021’in sonuna yaklaşılırken yılın en iyi filmlerine dair eleştirmenlerden listeler paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Variety'nin sinema eleştirmenlerine göre 2021'in en iyi filmleri belli oldu

Dune: Çöl Gezegeni'nden (Dune) Fransız Postası'na (The French Dispatch), Spencer'dan The Power of Dog'a birçok ses getiren filmin bu yıl vizyona girmesi Kovid-19'un büyük darbe vurduğu sinema endüstrisini yeniden ayağa kaldırdı.

Independent Türkçe'den Esra Güngör'ün haberine göre, sinema dünyasının en köklü yayınları arasında yer alan Variety'nin sinema editörleri de kendi listelerini hazırladı.

Bir diğer sinema yayını Indiewire'ın yer verdiği Siyah Beyaz (Passing), Pig, The Power of Dog, Bergman Adası (Bergman Island), Yeşil Şövalye (The Green Knight) gibi filmlerin Variety editörlerinin listesinde yer almaması dikkat çekti.

İlk listenin birincisi Spencer'ın başrolünde Kristen Stewart yer alıyor ve film Pablo Larrain'in imzasını taşıyor. Spencer, Prenses Diana'nın Prens Charles'la evliliğini sonlandırma ve Kraliyet ailesinden ayrılma kararını konu alıyor.

Diğer listenin birincisiyse Clint Bentley'nin Jockey'i. Clifton Collins Jr.'ın başrolünde yer aldığı film deneyimli jokey Jackson'ın son şampiyonluk denemesi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Variety'nin iki sinema eleştirmeninin listesi şu şekilde:

Owen Gleiberman'ın ilk 10'u

Spencer

Gucci Ailesi (House of Gucci)

The Beatles: Get Back

Doraibu mai kâ

Cruella

Zola

Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar (King Richard)

Zack Snyder's Justice League

CODA

Paralel Anneler (Madres Paralelas)

Peter Debruge'un ilk 10'u

Jockey

Fransız Postası (The French Dispatch)

Dune: Çöl Gezegeni (Dune)

Karanlık Kız (The Lost Daughter)

Nightmare Alley

Dünyanın En Kötü İnsanı ( Verdens verste menneske)

Cyrano

Judas and the Black Messiah

Licorice Pizza

İki Aşığın Ölümü (Killing of Two Lowers)

