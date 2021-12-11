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Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor

Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Av. Mehmet Altun ile birlikte Germir Mahallesi’nde yapımını gerçekleştireceği Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu’nun temel atma törenini gerçekleştirecek. Temel atma töreni 11 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te yapılacak.

24 Dakika Önce
2021-12-11 23:02:16
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor

Av. Mehmet Altun ile birlikte Melikgazi'ye yapacağımız üç okuldan ikinci ve üçüncü okulunda temelini atacaklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Germir'de yapacağımız okul hem anaokulu ve hem de ilkokul olarak hizmet verecek. Hayırsever Av. Mehmet Altun ile birlikte geçen hafta Osmanlı Mahallesi'nde ortaokul olarak temelini atmıştık. Mehmet Abi ile ikinci ve üçüncü okulumuz olacak Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temelini 11 Aralık Cumartesi günü atıyoruz. İlkokulumuz 24 derslikli, anaokulumuz ise 7 derslikten oluşuyor.İnşallah böyle hayırlı işlerin devamı hep gelir. Okulların ve diğer yatırımlarımızın yapımı Melikgazi'mizde devam edecek. Hayırlı olmasını dilerim. Temel atma törenimize tüm hemşehrilerimizi beklerim.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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