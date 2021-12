2021’in en iyi 50 filmi

Avrupa’nın en prestijli sinema dergilerinden Sight & Sound, 2021’in en iyi 50 filmini belirlediği bir liste yayınladı.

İngiltere'nin sinema ve film eleştirisi konusunda en prestijli dergisi unvanını taşıyan Sight & Sound dergisi, her yıl yaptığı gibi bu yıl da yılın en iyilerini belirlediği bir seçki hazırladı. Dünyanın dört bir yanından eleştirmen, film yapımcısı ve akademisyenin oylarıyla belirlenen listede, bu yılın en iyi 50 filmi yer alıyor. Birleşik Krallık'ta 2021 yılında vizyona giren filmler arasından yapılan seçkide Joanna Hogg'un The Souvenir: Part II filmi ilk sırada yer aldı.

Sight & Sound'a Göre 2021'in En İyi 50 Filmi

1-The Souvenir: Part II

2-Petite maman

3-Drive My Car

4-Memoria

5-Titane

6-The Power of the Dog

7-Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?

8-Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

9-Annette

10-Gûzen to sôzô

11-Bergman Island

12-The Green Knight

13-The Velvet Underground

14-Dune

15-Spencer

16-The Worst Person in The World

17-First Cow

18-Censor

19-Flee

20-Il buco

21-The Lost Daughter

22-Nomadland

23-The French Dispatch

24-Azor

25-Zola

26-Babardeala cu bucluc sau porno balamuc

27-Benedetta

28-The Father

29-Pig

30-Jaddeh Khaki

31-Ear for Eye

32-Benediction

33-The Card Counter

34-Minari

35-Sound of Metal

36-Judas and the Black Messiah

37-Red Rocket

38-Hytti nro 6

39-Dasatskisi

40-Un monde

41-Diários de Otsoga

42-Shiva Baby

43-Undine

44-Belle

45-Limbo

46-Friends and Strangers

47-È stata la mano di Dio

48-After Love

49-Cry Macho

50-Quo Vadis, Aida?

Kaynak: filmloverss

