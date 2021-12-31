2021’in en iyi 50 filmi
Avrupa’nın en prestijli sinema dergilerinden Sight & Sound, 2021’in en iyi 50 filmini belirlediği bir liste yayınladı.
2021-12-31 17:36:20
İngiltere'nin sinema ve film eleştirisi konusunda en prestijli dergisi unvanını taşıyan Sight & Sound dergisi, her yıl yaptığı gibi bu yıl da yılın en iyilerini belirlediği bir seçki hazırladı. Dünyanın dört bir yanından eleştirmen, film yapımcısı ve akademisyenin oylarıyla belirlenen listede, bu yılın en iyi 50 filmi yer alıyor. Birleşik Krallık'ta 2021 yılında vizyona giren filmler arasından yapılan seçkide Joanna Hogg'un The Souvenir: Part II filmi ilk sırada yer aldı.
Sight & Sound'a Göre 2021'in En İyi 50 Filmi
1-The Souvenir: Part II
2-Petite maman
3-Drive My Car
4-Memoria
5-Titane
6-The Power of the Dog
7-Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?
8-Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
9-Annette
10-Gûzen to sôzô
11-Bergman Island
12-The Green Knight
13-The Velvet Underground
14-Dune
15-Spencer
16-The Worst Person in The World
17-First Cow
18-Censor
19-Flee
20-Il buco
21-The Lost Daughter
22-Nomadland
23-The French Dispatch
24-Azor
25-Zola
26-Babardeala cu bucluc sau porno balamuc
27-Benedetta
28-The Father
29-Pig
30-Jaddeh Khaki
31-Ear for Eye
32-Benediction
33-The Card Counter
34-Minari
35-Sound of Metal
36-Judas and the Black Messiah
37-Red Rocket
38-Hytti nro 6
39-Dasatskisi
40-Un monde
41-Diários de Otsoga
42-Shiva Baby
43-Undine
44-Belle
45-Limbo
46-Friends and Strangers
47-È stata la mano di Dio
48-After Love
49-Cry Macho
50-Quo Vadis, Aida?
Kaynak: filmloverss
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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