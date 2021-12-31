Beyaz çikolata kakao yağı, şeker ve sütten hazırlanıyor. Peki beyaz çikolata vücuda zarar mı veriyor? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Beyaz çikolatanın içerisinde kakao bulunmuyor. Fakat kakao yağı içerdiği için çikolatayla aynı tada sahip. Beyaz çikolata, kakao tozu içeren çikolatalara göre daha az vitamin ve mineral içerir. Fakat içeriğinde diğer çikolatalara oranla daha fazla süt ve yağ bulunur. Bitter çikolatanın antioksidan oranı oldukça yüksektir ve bu içeriği sayesinde sağlığa birçok katkı sağlar. Fakat beyaz çikolatada bu oran neredeyse sıfırdır. İçeriğinde kafein uyarıcısı bulunduğu için vücuda enerji verir ve kan dolaşımını artırır. Yapımı oldukça zordur, çikolatanın oranı iyi tutturulmazsa istenen tat yakalanmaz. Süsleme için oldukça fazla tercih edilir. Beyaz çikolatanın vücuda faydası da zararı da bulunur.

Beyaz çikolatanın vücuda ne gibi bir zararı vardır?

Beyaz çikolatanın yağ oranı yüksektir. Birkaç parçadan fazla tüketilirse kolesterol oranını yükselmesine neden olarak damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Bunun yanı sıra içeriğinde bulunan yağ enerjiye dönüşse dahi uzun süreli olmadığı için vücudun belirli bölgelerinde yağ kitlelerinin oluşmasına sebep olur. Bu da hızlı kilo almaya neden olur. Uzmanlar 100 gram beyaz çikolatanın 600 kalori alımına sebep olabileceğini söylüyor. Beyaz çikolata aynı zamanda karaciğerin yağlanmasına, ciltte akne oluşumuna sebep olabilir. Ayrıca şeker hastaları için oldukça tehlikeli bir üründür.

Kimi uzman beyaz çikolatanın yağ içeriği yüzünden kilo yapmaya sebep olduğunu kimi uzman da süt içerdiği için vücuda faydalı olduğunu söylemektedir. Beyaz çikolata tanen içerdiği için anti-inflamatuar etkiye sahiptir. İçerisindeki kafein kan dolaşımını uyarır ve vücuda canlılık sağlar. Beyaz çikolata, bazı belirli deri hastalıklarına da iyi gelmektedir.



Beyaz çikolata gerçek bir çikolata mı?

Beyaz çikolata kakao yağından üretildiği için gerçek çikolata olarak kabul edilmez. Gerçek çikolata olması için içerisine kakao tozu ilave edilmelidir. Beyaz çikolataya tat kazandırmak için muz, ahududu, böğürtlen, vişne, Hindistan cevizi, badem, fındık, portakal ve limon gibi ürünler de kullanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.