Dışişleri Bakanlığın'dan 'Las Vegas' açıklaması: Ölenler arasında Türk...

02.10.2017 16:54:27



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ABD'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu elim saldırıya karşı ABD ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz" denildi.