USD Coin nedir? USD nasıl çalışır?

Kripto para piyasasında hareketlilik devam etmekteyken her gün yeni kişiler bu piyasaya yatırım amaçlı katılmakta. Piyasaya yeni giren kişiler hareketlilikleri takip ederken diğer taraftan coinler hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. USD Coin hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, USD Coin nedir? USD Coin amacı nedir ve nasıl çalışır?

USD Coin kime ait? USDC Coin ne zaman çıktı? USD Coin ne zaman kuruldu? USD Coin kaç dolar? Sorularının cevabı birçok kişi tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

USD Coin nedir?

USD Coin (USDC), stabil kripto para olarak adlandırılan bir kripto para birimi türüdür. Ethereum blockchaininde çalışan ve ERC-20 dahilindeki bu dijital para birimi direkt şekilde ABD dolarına endekslidir. USD Coin'in kısaltması ise “USDC” şeklindedir.1 USDC'yi her zaman 1,00 ABD doları karşılığında bozdurabilirsiniz. Bu nedenle fiyatı sabittir. USD Coin, Circle şirketi tarafından 2018 yılı içerisinde kripto para borsalarına sürülmüştür.

USD Coin amacı nedir ve nasıl çalışır?

Circle ve Coinbase arasındaki ortaklığa paralel olarak USD Coin, kripto para birimlerinin dalgalı tablolarına bir son vermeyi planlamaktadır. Bu ortaklığın bir sonucu olarak USD destekli stabilcoin piyasaya 26 Eylül 2018'de sürülmüştür. USD Coin, Tether (USDT) veya TrueUSD ( TUSD) gibi USD destekli diğer kripto para birimlerine bir alternatiftir . USD Coin, ABD dolarının, internet ve halka açık blok zincirleri üzerinden kullanımlarını kolaylaştırmak için bir hizmettir. Ayrıca USDC tokenlarının çıkarılması ve kullanılması, ERC-20 akıllı sözleşmesi ile sağlanır. Circle CEO'su Jeremy Allaire USD Coin ile ilgili “USD Coin, düşük maliyet, yüksek güvenlik ve hız sunan küresel bir para birimidir. Bu, dünya çapında para gönderip alan ve ödemeleri dijital olarak kabul eden müşteriler için büyük bir gelişmedir. “ açıklamasında bulunmuştur.

USD Coin nasıl alınır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakiler bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.